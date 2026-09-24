Huracán ‘Polo’ golpea embarcaciones y restaurantes en Zihuatanejo con olas de hasta 6 metros

El huracán Polo, que se desplaza por el Pacífico, mantiene en alerta máxima al puerto de Lázaro Cárdenas y otras zonas.

Pescadores de playa Linda sufrieron el embate de las marejadas provocadas por el huracán Polo, que se espera que golpee en dos ocasiones a México. Las olas ingresaron hasta la zona de estacionamiento, donde antier habían resguardado 30 embarcaciones de manera preventiva.

A las 8:00 horas de este jueves, las fuertes marejadas llegaron a unos 150 metros desde la franja de arena hasta el área de estacionamiento, donde se encontraban las embarcaciones que ya habían sido sujetadas.

Sin embargo unos 20 integrantes de la Cooperativa Isla de Ixtapa, recibieron el fuerte golpe del agua y entre todos evitaron que sus embarcaciones se voltearan o fueran arrastradas hacia el mar.

El fuerte oleaje de 4 a 6 metros que se ha presentado en las recientes horas también afectó el muelle de playa Las Gatas, donde se llevó varias tablas de plataforma.

También resultaron afectados restaurantes de la Isla de Ixtapa, playa Linda y playa Principal.

El huracán Polo perdió fuerza y bajó a la categoría 4 este jueves. Ahora se espera que toque tierra en dos ocasiones en México y ocasiona lluvias intensas en varios estados.

Ahora como huracán categoría 4, Polo avanza y podría tocar tierra en Baja California Sur y después en Sonora.

Estados Unidos emite alerta para ciudadanos por huracán ‘Polo’

La Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado de los Estados Unidos informó que el huracán Polo, de categoría 4, podría causar afectaciones en Baja California Sur desde este jueves y hasta el domingo 27 de septiembre, por lo que recomendó a sus ciudadanos que se encuentren en la zona que tomen precauciones.

“Evite entrar al agua o caminar por las playas. Las carreteras se verán afectadas debido a inundaciones y deslizamientos de lodo. Verifique las condiciones de las carreteras antes de viajar”, indicó en un comunicado.

También la embajada estadounidense en México pidió a sus ciudadanos en la zona afectada por el huracán que evite entrar en las playas e ingresar al mar, porque se espera oleaje alto y corrientes; así como anticiparse ante riesgos de inundaciones y deslaves.

Asimismo, la autoridad de EU destacó que los vuelos podrían verse afectados, por lo que se sugiere consultar con las aerolíneas.

Las recomendaciones de la embajada estadounidense son: