Hijo del alcalde de Tecamachalco fue secuestrado: Captores exigieron dinero a familiares para su rescate

Elementos de la Fiscalía de Puebla detectaron el vehículo relacionado con el secuestro de Mateo Hernández, hijo del alcalde de Tecamachalco. (Quadratín)

Familiares de Mateo Hernández, hijo del alcalde de Tecamachalco, recibieron llamadas telefónicas en las que se les informó sobre su secuestro, acompañadas de una exigencia económica a cambio de su rescate, informó la Fiscalía General de Puebla.

La dependencia mantiene abierta una carpeta de investigación por el secuestro y hallazgo sin vida del adolescente de 17 años, cuyos restos fueron localizados en el municipio de Nicolás Bravo.

​De acuerdo con las investigaciones ministeriales, el joven salió de su domicilio el pasado 19 de septiembre en el municipio de Tecamachalco con dirección a un curso. ​Tras recibir la denuncia por la desaparición, personal de la FGE inició las indagatorias y obtuvo videograbaciones en diversos puntos del municipio.

Mediante estos registros audiovisuales y entrevistas a testigos, los agentes reconstruyeron el recorrido del menor y detectaron el vehículo presuntamente implicado en el delito.

Esto sabemos del hallazgo del cuerpo del hijo del alcalde de Tecamachalco

El cuerpo de Mateo Hernández fue localizado tras cuatro días de búsqueda, en el municipio de Nicolás Bravo. El hallazgo ocurrió la tarde del miércoles cerca del paraje conocido como La Tabla, en las inmediaciones de la carretera federal Tehuacán-Orizaba, en la zona de Azumbilla.

De acuerdo con los primeros reportes, pobladores localizaron un bulto envuelto en cobijas y dieron aviso a las autoridades. Personal de seguridad y servicios periciales acudió al sitio para realizar las diligencias correspondientes.

La FGE deberá determinar las circunstancias del fallecimiento y continuar con las investigaciones.

¿Qué dijo el alcalde de Tecamachalco tras el hallazgo del cuerpo de su hijo?

El presidente municipal de Tecamachalco y la familia Hernández Gutiérrez emitieron un comunicado tras la confirmación del fallecimiento de su hijo Mateo, expresando su agradecimiento por las muestras de solidaridad y oraciones recibidas durante las labores de búsqueda.

El edil externó el dolor que atraviesa su núcleo familiar. “Hoy no les hablo como presidente municipal, les hablo como papá. Y como papá, lo único que busco es verdad y justicia”.

​En la misiva compartida en medios oficiales y redes sociales, el alcalde enfatizó que trabajará de forma continua para evitar que otras familias del municipio enfrenten hechos de esta índole:

“Ninguna familia de Tecamachalco debería pasar por este dolor. Es por ello que continuaré trabajando todos los días para que así sea. Gracias por no dejarnos solos en este momento tan difícil. Te amaremos por siempre, querido hijo”.

Mateo era estudiante de preparatoria de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y el día de su desaparición dijo que estaría reunido con algunos compañeros.