Desmantelan narcocampamento con explosivos artesanales en Jalisco; investigan colaboración de exmilitares

Hallan campamento de la delincuencia organizada en Zapopan con explosivos para drones. (Especial)

Efectivos militares y policías estatales de Jalisco desmantelaron un campamento de la delincuencia organizada en una zona serrana denominada San Francisco Ixcatán, en terrenos de Zapopan, cerca de los límites con Ixtlahuacán del Río.

En el sitio presuntamente se elaboraban de manera artesanal explosivos de diversas variedades. Algunos estaban destinados a detonarse en drones.

Fue necesario el apoyo de integrantes del escuadrón antiexplosivos Tedax de la corporación jalisciense, quienes detonaron en contenedores especiales 10 artefactos explosivos improvisados con moldes cilíndricos e inhabilitaron 25 espoletas activas para utilizarse en aeronaves no tripuladas.

Exmilitares en las filas de cárteles para la fabricación de explosivos

El secretario de Seguridad de Jalisco, Juan Pablo Hernández González, informó que, por la forma en que fueron construidos, los especialistas atribuyen su elaboración a personas que en algún momento habrían pertenecido a algún grupo militar de Centroamérica.

“Por las características con las que se observó este tipo de manufactura de esta clase de explosivos, pudiera tratarse de exmilitares de los Kaibiles de Guatemala, fue la información que nos compartieron los técnicos”.

Los artefactos contenían pólvora flash y las espoletas estaban configuradas para activarse con el control de drones.

El secretario de Seguridad de Jalisco, Juan Pablo Hernández, explicó que la detonación de los explosivos se determinó por el riesgo que representaba su traslado a instalaciones oficiales debido a su alta explosividad.

“Recordemos que para este tipo de despliegues se revisa todo tipo de condiciones; por ejemplo, en este caso debimos revisar las condiciones geográficas y, al ser un explosivo bastante difícil de tratar en el traslado, se tomó la determinación de destruirlo en el lugar por su alta explosividad”, explicó.

El jefe policial aclaró que hasta el momento no existe información que permita atribuir los explosivos a un grupo delincuencial en específico.

La investigación continuará, pues las condiciones del campamento no evidenciaban que estuviera abandonado ni que los artefactos hubieran sido dejados de manera premeditada.