Sacrifican a más de 14 mil perros y gatos en Zapopan en cuatro años

En los últimos cuatro años, más de 14 mil perros y gatos han sido sacrificados en Zapopan, Jalisco. Esta cifra representa un promedio de 300 animales sacrificados al mes, según los datos obtenidos vía transparencia entre 2022 y 2026.
La directora de Protección Animal de Zapopan, Jamile Lofte Galán, argumentó que los sacrificios a animales se aplican únicamente a ejemplares sin dueño que generan problemas de agresividad en las colonias, al tiempo que confirmó que Zapopan auxilia a otros nueve municipios en estas labores.
La funcionaria explicó que las intervenciones responden a reportes ciudadanos sobre animales en situación de calle que forman jaurías, carecen de vacunas o esterilización y representan un riesgo de ataques hacia las personas u otras mascotas.
“El sacrificio de los animales se hace porque son reportes ciudadanos de animales que generan agresividad en las colonias, que además generan muchísima basura, y que son animales en situación de calle que no tienen dueños, que no están esterilizados, que no tienen vacunas”, afirmó la funcionaria.
Y añadió que “hay que recordar que es muy importante que es muy importante que cualquier animal, así sea un animal comunitario, la gente se haga responsable y los vacune. Esto no exime que se hagan jaurías de perros que se encuentran en situación de calle o de gatos y que pueden atacar a humanos o a otros animales”.
Lofte Galán destacó que la formación de jaurías afecta a la fauna local en zonas boscosas del municipio, donde perros ferales atacan a especies nativas y desplazan a zorros o coyotes hacia zonas urbanas.
La directora de Protección Animal enfatizó que el método empleado para la eutanasia de animales se apega estrictamente a las normas oficiales y leyes estatales mediante el uso de anestésicos para evitar el sufrimiento.
Además, hizo un llamado a la población para que haya una tenencia responsable de mascotas, para evitar el abandono animal y exhortó a la ciudadanía a asumir la vacunación y esterilización de sus animales de compañía.