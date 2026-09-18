Sacrifican a más de 14 mil perros y gatos en Zapopan en cuatro años

En los últimos cuatro años, más de 14 mil perros y gatos han sido sacrificados en Zapopan, Jalisco. Esta cifra representa un promedio de 300 animales sacrificados al mes, según los datos obtenidos vía transparencia entre 2022 y 2026.

La directora de Protección Animal de Zapopan, Jamile Lofte Galán, argumentó que los sacrificios a animales se aplican únicamente a ejemplares sin dueño que generan problemas de agresividad en las colonias, al tiempo que confirmó que Zapopan auxilia a otros nueve municipios en estas labores.

La funcionaria explicó que las intervenciones responden a reportes ciudadanos sobre animales en situación de calle que forman jaurías, carecen de vacunas o esterilización y representan un riesgo de ataques hacia las personas u otras mascotas.

“El sacrificio de los animales se hace porque son reportes ciudadanos de animales que generan agresividad en las colonias, que además generan muchísima basura, y que son animales en situación de calle que no tienen dueños, que no están esterilizados, que no tienen vacunas”, afirmó la funcionaria.

Autoridades de Zapopan confirmaron el sacrificio de perros callejeros que forman jaurías, así como de gatos. (Cuartoscuro)

Y añadió que “hay que recordar que es muy importante que es muy importante que cualquier animal, así sea un animal comunitario, la gente se haga responsable y los vacune. Esto no exime que se hagan jaurías de perros que se encuentran en situación de calle o de gatos y que pueden atacar a humanos o a otros animales”.

Lofte Galán destacó que la formación de jaurías afecta a la fauna local en zonas boscosas del municipio, donde perros ferales atacan a especies nativas y desplazan a zorros o coyotes hacia zonas urbanas.

La directora de Protección Animal enfatizó que el método empleado para la eutanasia de animales se apega estrictamente a las normas oficiales y leyes estatales mediante el uso de anestésicos para evitar el sufrimiento.

Además, hizo un llamado a la población para que haya una tenencia responsable de mascotas, para evitar el abandono animal y exhortó a la ciudadanía a asumir la vacunación y esterilización de sus animales de compañía.