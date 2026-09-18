‘Aguas’ con el ‘Pensionazo’: Así funciona la estafa que roba dinero a personas adultas mayores

33% de los casos de la estafa conocida como 'Pensionazo' iniciaron con contactos en Facebook.

Delincuentes en Facebook y WhatsApp ‘cazan’ a las personas adultas mayores con el ‘Pensionazo’, una nueva forma de ciberfraude que promete asesoría para aumentar el monto que reciben durante su retiro.

Los ladrones contactan a sus víctimas a través de redes sociales, llamadas o incluso de manera presencial, advirtió el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México.

“Facebook concentra 33 por ciento de los casos, y las llamadas, 24 por ciento”, alertó el grupo.

Así funciona el fraude del ‘Pensionazo’

Todo inicia con una oferta de supuesta gestoría para elevar el monto de la pensión. Una vez establecido el contacto, los defraudadores solicitan:

La estafa no termina con el robo de información, ya que los ciberdelincuentes también solicitan dinero a los adultos mayores. Según el Consejo Ciudadano, en 81 por ciento de los casos reportados se entregó algún monto de dinero, con cantidades que van de 4 mil a 70 mil pesos.

“El Consejo Ciudadano ha brindado 111 mil 182 atenciones a personas mayores (…) en 20 por ciento de los casos se identificó que fueron solicitados préstamos a nombre de las personas, quienes posteriormente enfrentaron deudas cuyo pago se descuenta de sus propias pensiones”, explicó el organismo.

El Consejo Ciudadano recordó que, por regla general, no se puede aumentar el monto base de una pensión y llamó a no entregar documentos, datos financieros ni realizar depósitos anticipados sin confirmar la autenticidad de la gestión mediante canales oficiales.

“Desconfíen de promesas de incrementos garantizados, particularmente cuando ofrecen beneficios económicos elevados, resultados en poco tiempo o trámites que supuestamente solo pueden realizarse mediante un intermediario”, alertó.

En México, al menos tres personas adultas mayores son víctimas de ciberfraude cada día. Pablo Corona, presidente de la Asociación de Internet MX y experto de NYCE México, explicó que el aumento se debe a la creciente digitalización de trámites y servicios y la falta de acompañamiento digital y emocional que enfrentan muchas personas mayores.

El especialista advirtió que los ciberdelincuentes aprovechan el “desconocimiento tecnológico” de las personas adultas mayores y se hacen pasar por instituciones, empresas o familiares.

Con información de EFE