Trump ‘libera’ vida extraterrestre: EU publica nuevas fotos y archivos desclasificados sobre OVNIS

En 2013, la CIA desclasificó documentos que confirmaban la existencia de la base militar Área 51. (AP).

El Gobierno de Estados Unidos ha publicado este viernes un sexto paquete de documentos relacionados con Objetos Voladores No Identificados (OVNIs) y Fenómenos Aéreos No Identificados (FANIs), en el marco de un proceso de desclasificaciones iniciado a principios de mayo por orden del inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump.

El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, ha confirmado la publicación de “una sexta entrega de archivos históricos y desclasificados sobre Fenómenos Anómalos No Identificados como parte del Sistema Presidencial de Divulgación e Informe de Encuentros con UAP (PURSUE)”.

Asimismo, ha destacado que el Departamento de Defensa y otras agencias “trabajan activamente de cara a la próxima publicación de documentos sobre Fenómenos Anómalos No Identificados”, al tiempo que ha facilitado en enlace a la página en la que han sido subidos los últimos archivos, que incluyen fotografías.

Trump anunció el 8 de mayo el comienzo de un proceso para desclasificar remesas de documentos sobre Objetos Voladores No Identificados (OVNIs) y Fenómenos Aéreos No Identificados (FANIs), así como cualquier otro tipo de información pertinente a la posibilidad de vida extraterrestre, una cuestión “tan enormemente compleja como extremadamente interesante”, según dijo entonces.

La colección de documentos sobre objetos voladores no identificados (ovnis) y posibles formas de vida extraterrestre podrá consultarse en la página oficial war.gov/ufo en la que la Administración estadounidense “publicará archivos adicionales de forma continua”.

Trump adelantó en febrero la difusión de estos archivos gubernamentales después de que el expresidente Barack Obama aceptara en el pódcast del periodista Brian Tyler Cohen responder a una ronda de preguntas sobre vida extraterrestre.

En 2013, la CIA desclasificó documentos que confirmaban la existencia de la base militar Área 51, creada por orden del presidente Dwight Eisenhower en la década de 1950 para realizar pruebas del avión espía U-2, aunque algunos defensores de la existencia de vida extraterrestre han relacionado esa instalación con el supuesto ocultamiento de pruebas.

Con información de agencias.