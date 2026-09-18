Jornada 8 de Liga MX Femenil: ¿Cuándo y dónde EN VIVO ver los partidos del Apertura 2026?

En la Jornada 8 de la Liga MX Femenil enfrentará a dos de las líderes del Grupo A, Tigres y Toluca. [Fotografía. ChatGPT]

¿Quién se atreve a frenar el vuelo de las ‘Águilas’? La Liga MX Femenil continúa con la Jornada 8 del Apertura 2026, donde el América se mantiene como el único equipo con paso perfecto en el torneo.

Las azulcremas encaran la fecha tras quitarle el invicto a Tigres con un triunfo por 5-2 y ahora reciben a las rojinegras del Atlas. El equipo de Coapa suma 21 puntos, tiene la mejor ofensiva del torneo, con 35 goles, y también la defensiva menos goleada, con apenas 5 tantos recibidos.

La octava jornada del futbol femenil mexicano tendrá duelos entre Toluca y Tigres, primero y tercero del Grupo A, respectivamente, además de partidos importantes para los clubes FC Juárez, León, Pumas y Atlético de San Luis, que buscan mantenerse entre los primeros cuatro puestos de sus respectivos sectores.

Calendario de la Jornada 8 de Liga MX Femenil: partidos, horarios y dónde ver EN VIVO

La actividad de la Jornada 8 comienza este viernes 18 de septiembre y concluye el próximo lunes 21 de septiembre. Rayadas y Necaxa son los encargados de inaugurar la fecha, mientras Santos Laguna y Cruz Azul cierran el calendario.

Rayadas abre la jornada con la posibilidad de presionar a Tigres por el liderato del Grupo A. Monterrey suma 18 puntos, los mismos que las ‘Amazonas’, y llega después de vencer 3-2 a Chivas. Enfrente estará Necaxa, último del Grupo B y único equipo que todavía no suma unidades.

Para el sábado, el Rebaño Sagrado visita a Tijuana con la intención de recuperarse de la derrota ante las regiomontanas. Chivas ocupa el segundo lugar del Grupo B con 12 puntos. Las Xolas son séptimas, con 6 unidades en el mismo sector, y vienen de sufrir una escandalosa goleada de 6-0 ante Toluca.

La jornada dominical comienza con el duelo entre las Pumas de la UNAM y Puebla. Las universitarias ocupan el cuarto lugar del Grupo B con nueve puntos, aunque Atlas, Pachuca y Tijuana las siguen de cerca en la lucha por acercarse a los puestos de clasificación. Las de la Franja llegan al encuentro con apenas tres unidades acumuladas en el campeonato.

Después llegará uno de los principales partidos de la jornada. América recibe al Atlas con la posibilidad de alcanzar su octava victoria consecutiva. Las ‘Águilas’ tienen 21 puntos de 21 posibles, mientras que las rojinegras vienen de derrotar 1-0 al Atlante en casa.

Atlético de San Luis y Pachuca completan la actividad dominical. Las potosinas son terceras del Grupo B y tienen entre sus principales figuras a Enyerliannys Higuera, segunda en la tabla de goleo. Las Tuzas ocupan el sexto puesto con 7 unidades y buscan recuperarse después de perder en casa frente a León.

El lunes, Atlante recibe a Querétaro en un duelo entre los equipos de la parte baja del Grupo A. Las azulgranas son últimas, con 3 puntos, mientras que Gallos Blancos suma 6 y llega después de vapulear 6-2 al Puebla.

Posteriormente, León y FC Juárez protagonizarán un duelo por el cuarto lugar del Grupo A. Las Bravas, con 15 unidades, aventajan por tres puntos a las Esmeraldas, por lo que una victoria del León podría permitirles superar a las fronterizas en la tabla general de la Liga MX, por la diferencia de goles.

Uno de los partidos más atractivos del lunes se llevará a cabo en el Estadio Nemesio Diez, donde Toluca recibirá a Tigres. Las ‘Amazonas’ lideran el Grupo A con 18 puntos, empatadas con Rayadas, mientras que las Diablas ocupan el tercer puesto con 16 unidades.

Tigres buscará recuperarse tras perder el invicto ante América, mientras que Toluca llega con el ánimo en alto después de golear a Tijuana.

Finalmente, Santos Laguna recibe a Cruz Azul. Ambos llegan tras conseguir una victoria en su última jornada. Las celestes derrotaron 3-2 a Pumas, mientras que Santos se impuso por el mismo marcador al Atlético de San Luis.

Tabla de posiciones de la Liga MX Femenil Apertura 2026

Después de 7 jornadas, la pelea por el Grupo A permanece cerrada. Tigres ocupa el primer puesto con 18 puntos, seguido por Rayadas con las mismas unidades, pero con un gol de diferencia menos que sus archirrivales. Toluca aparece tercero con 16 puntos y FC Juárez completa los primeros 4 lugares con 15 unidades.

En el Grupo B, América domina con 21 puntos, seguido por Guadalajara y Atlético de San Luis, ambos con 12. Pumas completa los primeros 4 puestos con 9 unidades.

¿Quiénes lideran la tabla de goleo del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil?

Geyse Da Silva se mantiene como la máxima anotadora después de las primeras 7 jornadas. La delantera del América registra 12 goles en 506 minutos y tiene una ventaja de 2 tantos sobre su principal perseguidora.

Enyerliannys Higuera, del Atlético de San Luis, ocupa el segundo puesto con 10 anotaciones, mientras Diana Rosario Ordóñez, de Tigres; Alicia Cervantes, de Guadalajara, y Stephanie Ribeiro, de Pumas, registran 6 goles cada una.