Con ‘Chucky’ y sin Quiñones: Las ausencias y sorpresas de la primera convocatoria de Rafa Márquez en el ‘Tri’

Lozano entra y Quiñones queda fuera de la convocatoria de la Selección Mexicana (Fotos: Cuartoscuro).

La primera convocatoria de la Selección Mexicana con Rafa Márquez como entrenador principal dejó una lista de 30 jugadores, además de varias ausencias y sorpresas destacadas.

Entre lo más llamativo, Julián Quiñones —nominado al Balón de Oro y goleador de México en el Mundial 2026— quedó fuera, en tanto que Hirving ‘Chucky’ Lozano figura como el regreso más destacado al ‘Tri’.

¿Quiénes son las sorpresas de Rafa Márquez para la Selección Mexicana?

En la próxima Fecha FIFA, México tiene cuatro partidos ante lo que fueron llamados tres decenas de futbolistas.

Álex Padilla, portero del Athletic Club español, es una de las novedades junto con Óscar ‘Gato’ García, de León. Sin Memo Ochoa (retirado) ni Carlos Acevedo (Santos Laguna), Raúl ‘Tala’ Rangel (Chivas) es el único portero que repite tras la última Copa Mundial de la FIFA.

En la defensa, destacan las convocatorias de Víctor ‘Toro’ Guzmán (Rayados de Monterrey), Everardo López (Toluca) y Diego Campillo (Chivas), quienes tendrán una oportunidad de mostrarse ante el ‘Káiser’. El llamado Jeremy Márquez, de Cruz Azul, llama la atención que se formó como mediocampista, pero Joel Huiqui lo ha habilitado como lateral derecho, por lo que habrá que esperar dónde lo colocará el DT del Tri.

En la media cancha, sorprenden los llamados de Alan Cervantes (América) y Denzell García (Juárez), ambos de perfil defensivo y que lucharán para volver a ser llamados por ‘Rafita’.

En el ataque están las sorpresas más llamativas por distintos motivos: la más destacada es la del ‘Chucky’, quien no jugó la primera mitad del año en San Diego FC. Ahora con LA Galaxy, Lozano ha vuelto a jugar y regresó a la consideración del ‘Tri’.

Otro regreso destacado es el del naturalizado Germán Berterame, quien desde su partida de Rayados al Inter Miami de Messi prácticamente perdió su lugar en la Selección Mexicana.

Tres futbolistas jóvenes que tratarán de ‘llenarle el ojo’ al ‘Káiser’ serán Hugo Camberos y Santiago Sandoval, ambos de Chivas, además de Isaías Violante, del América.

¿Por qué no van? Estos son los jugadores que ‘faltan’ en el primer llamado de Rafa Márquez

Sin lugar a dudas, una de las ausencias más polémicas es la del capitán Edson Álvarez, señalado como cómplice del presunto secuestro del productor Juan José López Ordóñez y por un adeudo. Tras su aventura por el Fenerbahçe, el ’Machín’ regresó al West Ham, donde solo jugó 75 minutos en la Copa a inicios del mes pasado.

En la media cancha, y pese a las muchas convocatorias de Chivas, Brian Gutiérrez quedó fuera de la primera lista de Rafa Márquez, pese a que fue uno de los 26 convocados a la Copa Mundial de la FIFA.

La delantera que destacó en el pasado Mundial es la más ‘golpeada’ en este llamado. Raúl Jiménez (Wolverhampton) y Julián Quiñones (Al-Qadisiyah) quedaron fuera por lesiones. Alexis Vega (Toluca) no fue ni siquiera a la banca del anterior partido de los Diablos ante Puebla, aunque no se reportó la razón.

Por último, quienes desaparecen de la convocatoria, aparentemente por rendimiento, son ‘Chino’ Huerta y ‘Memote’ Martínez. César recientemente regresó a Pumas tras ser relegado en el Anderlecht en Bélgica, mientras que Guillermo fue recientemente traspasado del equipo de la UNAM a Tigres.