Va a paw-trullar: Conoce a ‘Comando Chihuahua’, el perrito que desfiló junto con la Guardia Nacional

Comando Chihuahua desfiló junto a elementos de la Guardia Nacional durante el Desfile Cívico-Militar por la Independencia de México.

Con uniforme de camuflaje hecho a su medida y lentes oscuros, ‘Comando Chihuahua’ pasó de vivir con una pareja de adultos mayores a convertirse en uno de los integrantes más queridos de la Guardia Nacional. Este 16 de septiembre, el pequeño canino incluso desfiló en la Ciudad de México durante la conmemoración del 216 aniversario de la Independencia de México.

La pequeña estrella de cuatro patas se convirtió en uno de los personajes que más llamaron la atención durante el Desfile Cívico-Militar, donde apareció junto a los binomios caninos de la Guardia Nacional. Ahí se robó las miradas de los asistentes mientras desfilaba junto con los contingentes y vehículos militares que recorrieron la capital.

¿Quién es Comando Chihuahua, el elemento más ‘perrón’ de la Guardia Nacional?

La participación de ‘Comando Chihuahua’ ya había sido anunciada días antes por la propia Guardia Nacional, que lo presentó en redes sociales como su integrante “más perrón” e invitó al público a conocerlo durante el desfile.

El integrante perruno llegó a las instalaciones de la Guardia Nacional luego de que una pareja de adultos mayores decidió darlo en adopción, pues ya no podía hacerse cargo de él.

La fama de ‘Comando’ creció después de que comenzaron a circular fotografías y videos en los que aparece vestido con uniforme táctico, casco, lentes oscuros y portando el escudo de la corporación militar.

“¡En la #GuardiaNacional tenemos una gran sorpresa! Gran personalidad, mucho carácter, cuatro patitas y una misión muy especial. ¿Ya sabes quién es?“, anunció la corporación en su cuenta de X el pasado 10 de septiembre.

‘Comando Chihuahua’ en el desfile del 16 de septiembre

La Guardia Nacional ya había prometido la participación de ‘Comando Chihuahua’ en el Desfile Cívico-Militar del 16 de septiembre. En los videos publicados antes del evento, mostraba al pequeño can acompañado por sus elementos y lo describía como un integrante con “gran personalidad” y “mucho carácter”.

Y la promesa se cumplió: ‘Comando’ sí participó en el desfile militar que partió desde el Zócalo capitalino y recorrió varias vialidades del Centro Histórico hasta Paseo de la Reforma y Campo Marte, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

La jornada reunió a más de 15 mil integrantes de las Fuerzas Armadas, además de vehículos, aeronaves y otros elementos. Entre ellos estuvieron los caninos que participaron en los distintos contingentes; la Presidencia reportó un total de 142 canes en el desfile.