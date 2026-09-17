Travis Kelce fue víctima de fraude financiero: ¿Cómo funcionó el esquema Ponzi que captó 35 mdd?

Entre julio de 2016 y diciembre de 2023, Jawahar recibió más de 35 millones de dólares de inversionistas de Swiftarc, entre los inversionistas estuvo el jugador Travis Kelce. (Fotografía. Shutterstock)

El ala cerrada de los Kansas City Chiefs de la NFL, Travis Kelce, fue una de las 64 víctimas de un fraude mediante un esquema Ponzi que captó más de 35 millones de dólares de inversionistas y cuyo responsable recibió una sentencia de 11 años de prisión.

El responsable del fraude financiero fue Siddharth Jawahar, fundador de la empresa de inversiones Swiftarc Capital LLC, quien fue sentenciado por un tribunal federal en St. Louis, Missouri, a 11 años de prisión. Además, el juez ordenó que pagara 31.35 millones de dólares como compensación a las víctimas.

El esposo de Taylor Swift había colocado dinero en un fondo relacionado con Swiftarc, aunque públicamente no se conoce cuánto invirtió ni cuánto perdió. Su vínculo con la firma estaba documentado desde años antes de que el caso llegara ante las autoridades estadounidenses.

¿Cómo Travis Kelce terminó como víctima del fraude?

La relación de Travis Kelce con Swiftarc se remonta, al menos, a 2021. En junio de ese año, la revista Forbes publicó un artículo sobre las inversiones del basquetbolista Gary Harris y mencionó al jugador de los Chiefs entre los inversionistas del Swiftarc Ventures Labs Fund, un vehículo enfocado en inversiones de capital de riesgo.

En aquel momento, Swiftarc presentaba el fondo como una oportunidad para invertir en empresas emergentes de sectores como la tecnología de consumo, la salud y el bienestar. La publicación señalaba que el vehículo buscaba recaudar 50 millones de dólares.

Años después, el nombre de Travis Kelce apareció en un contexto diferente. Durante el proceso contra Siddharth Jawahar, los fiscales identificaron a 64 víctimas y señalaron en una audiencia judicial que el jugador de Kansas City estaba entre ellas.

El nombre de Travis Kelce salío tras una audiencia judicial contra la empresa Swiftarc.(Bloomberg)

¿Cómo funcionaba el esquema Ponzi que afectó a Travis Kelce?

Un esquema Ponzi es un fraude de inversión en el que el dinero aportado por nuevos clientes se utiliza para pagar supuestos rendimientos a inversionistas anteriores, en lugar de que las ganancias procedan de las inversiones prometidas.

Este tipo de sistema necesita recibir constantemente nuevos recursos para mantenerse. Cuando deja de ingresar suficiente dinero o numerosos inversionistas intentan retirar sus fondos, el esquema puede colapsar.

En el caso de Jawahar, las autoridades señalaron que inicialmente realizó inversiones en diferentes valores mediante Swiftarc Capital LLC, pero que en 2015 comenzó a concentrar los recursos de sus clientes en acciones de Philip Morris Pakistan (PMP). Con el tiempo, el 99 por ciento de los fondos de los clientes quedó concentrado en esa inversión.

Cuando el valor de las acciones cayó, Jawahar no informó a sus clientes sobre las pérdidas. De acuerdo con la Fiscalía, presentó información que hacía parecer que las acciones cotizaban a un precio superior y que los inversionistas todavía obtenían ganancias.

Además, algunos clientes entregaron recursos bajo la creencia de que serían destinados a empresas específicas, pero Jawahar nunca realizó esas inversiones. Entre los casos documentados por las autoridades aparecen aportaciones individuales de 75 mil, 175 mil, 250 mil y 350 mil dólares.

Entre julio de 2016 y diciembre de 2023, Jawahar recibió más de 35 millones de dólares de inversionistas de Swiftarc, pero solo destinó alrededor de 10 millones de dólares a inversiones.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, las nuevas aportaciones no solo sirvieron para pagar a inversionistas anteriores. Jawahar también utilizó recursos para financiar un estilo de vida extravagante que incluía viajes en jets privados, hoteles de lujo, departamentos en Austin y Nueva York, membresías en clubes privados, compras de ropa y visitas a restaurantes costosos.

¿Qué pasó con Siddharth Jawahar tras descubrirse el fraude?

Las autoridades comenzaron a actuar contra Swiftarc antes de que Jawahar enfrentara cargos federales. En junio de 2022, la Junta de Valores del Estado de Texas revocó la autorización de Swiftarc Capital para realizar actividades de inversión y ordenó a Jawahar detener sus prácticas fraudulentas.

De acuerdo con la acusación federal, Jawahar ocultó esa orden a sus inversionistas y continuó captando recursos. Las autoridades señalaron que, incluso semanas después de que el regulador de Texas emitiera la decisión, recibió un millón de dólares de un inversionista.

Un tribunal federal presentó cargos contra Jawahar en diciembre de 2023 y el FBI lo arrestó en Miami en enero de 2024. Dos años después, se declaró culpable de tres cargos de fraude electrónico.

Los fiscales también aseguraron que, después de ser acusado, Jawahar intentó convencer a una de las víctimas de que proporcionara una declaración favorable ante el FBI y buscó que su hermana borrara de manera remota la información de su iPhone para ocultar evidencia.

Finalmente, el juez federal Zachary M. Bluestone sentenció a Siddharth Jawahar a 11 años de prisión y ordenó el pago de 31.35 millones de dólares en compensación a las víctimas. Al imponer la condena, el juez tomó en cuenta la magnitud de las pérdidas, la duración del fraude y la falta de pagos para reparar el daño causado a los inversionistas, entre ellos Travis Kelce.

Con información de AP