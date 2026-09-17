¿Quiénes son ‘El Fiera’ y ‘El Coreano’? Los detienen por extorsión a carnicerías en Tabasco

La SSPC informó la captura de dos sujetos con órdenes de aprehensión por extorsión agravada, homicidio y asociación delictuosa. (SSPC).

Mario “N”, alias “El Fiera”, y Juvenal “N”, “El Coreano”, fueron detenidos en Guadalajara, Jalisco, por su presunta participación en una organización delictiva dedicada a realizar extorsiones contra establecimientos del sector cárnico en Tabasco.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que ambos sujetos contaban con órdenes de aprehensión por los delitos de extorsión agravada, homicidio y asociación delictuosa.

De acuerdo con las investigaciones, Mario “N” y Juvenal “N” forman parte de una célula que realizaba comunicaciones extorsivas contra 77 sucursales del sector cárnico mediante plataformas de internet, con las que buscaban dificultar su localización.

¿Cómo detuvieron a ‘El fiera’ y ‘El coreano’?

Las autoridades señalaron que, mediante trabajos de inteligencia y seguimiento a las investigaciones, se identificó la presencia de ambos sujetos en Guadalajara, por lo que se implementó un operativo para cumplimentar las órdenes de aprehensión.

Con estas dos detenciones suman ocho integrantes de esta organización delictiva que operaba en Tabasco y que han sido detenidos hasta el momento.

Las capturas, explicó la SSPC, se realizaron en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión.

En el operativo participaron elementos de la SSPC, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional (GN) y la Fiscalía General de la República (FGR).

También agentes de la Agencia de Investigación Criminal, el Centro Nacional de Inteligencia, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco.

Los detenidos fueron informados de sus derechos de ley y puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

¿En qué consiste la Estrategia Nacional contra la Extorsión?

La Estrategia Nacional contra la Extorsión es un mecanismo impulsado por el Gobierno de México para prevenir este delito, atender a las víctimas y fortalecer las investigaciones para identificar y detener a quienes participan en redes de extorsión.

La Estrategia Nacional contra la Extorsión está integrada por cinco ejes principales.