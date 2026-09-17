Detienen a Francisco Javier ‘N’, ‘El Trompas’, presunto feminicida de Claudia Tacoronte, informa Harfuch

‘El Trompas’ es una persona con antecedentes penales de robo e incluso estuvo en prisión en Morelos. (FGR).

Francisco Javier ‘N’, alias ‘El Trompas’, presunto feminicida de la estudiante española Claudia Tacoronte Aguilera fue detenido este jueves 17 de septiembre, informó el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Mediante un mensaje en redes sociales, García Harfuch transmitió sus condolencias a la familia de la joven y detalló que el arresto se logró tras un operativo coordinado entre la Defensa Nacional, la Marina, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional, la SSPC federal, la Fiscalía de Morelos y la policía estatal.

“Desde el momento en que se tuvo conocimiento de este feminicidio, la Secretaría de la Defensa, la Semar, la FGR, la SSPC y la Guardia Nacional iniciaron trabajos coordinados de investigación para identificar, localizar y detener al responsable. Como resultado de este esfuerzo conjunto, el presunto responsable de este lamentable crimen ya está detenido”, aseguró.

“Para la presidenta Claudia Sheinbaum, prevenir los feminicidios es una prioridad de este Gobierno. Cuando no se ha logrado impedir que una mujer sea víctima de esta violencia, nuestra obligación es esclarecer los hechos, detener a los responsables y combatir la impunidad con toda la fuerza del Estado”, señaló el funcionario.

La ficha de búsqueda fue emitida este 17 de septiembre, de acuerdo con la información del Fiscal de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar.

El trágico suceso ocurrió la noche del sábado 12 de septiembre. Claudia Tacoronte Aguilera, de 21 años, originaria de las Islas Canarias y estudiante del Grado en Educación Infantil en la Universidad de Granada, llevaba apenas un mes de intercambio en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

Aquella noche, la joven se encontraba asistiendo a una jornada académica y de medicina tradicional en las inmediaciones de la Casa de la Cultura de Cuautla, predio donde pernoctaría. Según registros de cámaras de seguridad vecinales, cerca de las 21:00 horas, un individuo la atacó con un arma blanca en lo que las investigaciones preliminares señalan como un asalto.

Movilización por el feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, asesinada el pasado sábado cuando fue asaltada por un hombre mientras asistía a la Feria de la Planta Medicinal. (Cuartoscuro). (Margarito Pérez Retana)

A pesar de la rápida intervención de testigos que intentaron ayudarla y llamar a los servicios de emergencia, la joven falleció a causa de las heridas sufridas.

Las cámaras de vigilancia captaron al agresor huyendo de la escena vestido con una sudadera blanca y una mochila negra. La Fiscalía Especializada para la Investigación de Feminicidios de Morelos lo identificó posteriormente como Francisco Javier “N”, conocido bajo el alias de “El Trompas”, un sujeto relacionado con robos en la zona. Tras la recolección de pruebas visuales y testimonios, un juez otorgó la orden de aprehensión que culminó con su detención.

Feminicidio de Claudia Tacoronte desta indignación en España y México

El crimen desató de inmediato una contundente ola de indignación social que atravesó fronteras:

Estudiantes de la UAEM y colectivos feministas tomaron las calles para exigir justicia y el alto a la violencia machista. Durante el desfile del 16 de septiembre en Cuernavaca, contingentes de jóvenes irrumpieron en la vía pública frente al Palacio de Gobierno portando mantas e instalando una ofrenda en memoria de la joven, entonando consignas como “¡El Gobierno no me cuida, me cuidan mis amigas!”.

En la Universidad de Granada, así como en las Canarias, se convocaron concentraciones masivas y minutos de silencio. Autoridades universitarias y gubernamentales andaluzas expresaron su consternación, anunciando incluso la revisión de convenios de movilidad académica tras la tragedia.

El esclarecimiento del feminicidio de Claudia Tacoronte responde a la presión social ejercida a nivel nacional e internacional, en un caso que puso al descubierto los riesgos de seguridad que enfrentan las mujeres en la región.