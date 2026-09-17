Caso de Claudia Tacoronte: Amnistía Internacional señala violencia feminicida en México

La organización Amnistía Internacional condenó este jueves el homicidio en México de la estudiante española Claudia Tacoronte Aguilera, de 21 años, quien realizaba una estancia académica en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), y exigió que el caso sea investigado como feminicidio.

En una publicación en redes sociales, el organismo advirtió de que el crimen ocurre “en un contexto persistente de violencia feminicida en México” que exige respuestas efectivas del Estado para prevenir, investigar, sancionar y erradicar estas agresiones.

Amnistía exigió a las autoridades del estado de Morelos una investigación “pronta, exhaustiva y con perspectiva de género” que agote todas las líneas vinculadas con razones de género, garantizando a la familia de la víctima sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación sin revictimización.

Las autoridades mexicanas mantienen un operativo de búsqueda para localizar a un hombre conocido como ‘El Trompas’, señalado como el presunto responsable del ataque con arma blanca del pasado sábado ¿ contra la joven en el municipio de Cuautla, Morelos (centro).

La Fiscalía General del Estado de Morelos confirmó a EFE que el despliegue continúa sin novedades tras obtener una orden de arresto contra el sospechoso, quien cuenta con antecedentes penales y fue identificado mediante testimonios y cámaras de seguridad durante inspecciones en diversos inmuebles.

El asesinato ha provocado indignación tras conocerse que Tacoronte es la cuarta alumna de la UAEM asesinada en siete meses, lo que generó protestas estudiantiles y motivó a la Universidad de Granada a suspender temporalmente sus programas de movilidad académica con la institución.

Diversas universidades españolas han comenzado a revisar las condiciones de seguridad de sus programas en México y la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas analiza reforzar los controles antes de enviar de nuevo estudiantes al país.

Morelos registró entre enero y julio 69 asesinatos de mujeres, de los cuales 21 fueron investigados como feminicidios y 48 como homicidios dolosos, según cifras oficiales.

En todo México se contabilizaron en ese periodo 1.250 muertes violentas de mujeres: 380 feminicidios y 870 homicidios dolosos.