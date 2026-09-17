Detienen a Mario Alberto ‘N’ en Mexicali, presunto feminicida de Wendy Stefany

Las investigaciones establecieron que Wendy Stefany fue privada de la libertad el 29 de agosto. (Fiscalía Sonora)

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) anunció la detención de Mario Alberto ‘N’, en Mexicali, Baja California, por su probable responsabilidad en el feminicidio de Wendy Stefany ‘N’, localizada sin vida el pasado 8 de septiembre en San Luis Río Colorado, Sonora.

La detención se realizó como parte de un operativo conjunto entre la Fiscalía de Sonora y la Fiscalía de Baja California.

Una de las principales pruebas es que se encontró una mancha de sangre que corresponde al perfil de Wendy Stefany.

“Entre los elementos obtenidos durante las diligencias, se encuentra una mancha hemática localizada mediante un cateo realizado donde residía el detenido en San Luis Río Colorado, cuyo análisis resultó positivo a la genética de Wendy Stefany, además de otros indicios relacionados con el lugar donde fue localizada sin vida”, destacaron las autoridades, en un comunicado, sobre la joven de 25 años.

¿Qué sabemos del feminicidio de Wendy Stefany?

Aunado a ello, recordó, el hombre de 30 años fue entrevistado durante las investigaciones por la desaparición de la víctima y, en ese momento, negó tener participación en los hechos.

Pero, con estos nuevos datos, el Ministerio Público solicitará ante el juez la reclasificación del delito inicialmente imputado, desaparición, al de feminicidio, cuya pena puede ser de entre 45 a 70 años de prisión.

Las investigaciones establecieron que Wendy Stefany fue privada de la libertad el 29 de agosto y posteriormente localizada sin vida el 8 de septiembre en San Luis Río Colorado.

El cuerpo de la joven fue encontrado en un predio baldío. De manera preliminar, se estableció que llevaba varios días sin vida y su cuerpo fue llevado hacia el lugar del hallazgo.

Mario Alberto ‘N’ será puesto a disposición del juez que lo requiere para que se determine su situación jurídica, mientras continúan las acciones ministeriales para el esclarecimiento de los hechos que se relacionan con el feminicidio.