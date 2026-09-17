Y vivieron ‘ensargados’ para siempre: Sargazo en el Caribe mexicano ‘echa a perder’ 10 mil bodas

El sector hotelero remarcó que tienen que invertir alrededor de 150 millones de dólaares al año por la llegada de sargazo a México.

La llegada masiva de sargazo a las playas del Caribe ya afectó al menos a 10 mil reservaciones de bodas, advirtió Octavio de la Torre de Stéffano, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur).

El directivo agregó que la limpieza del sargazo representa un gasto superior a los 150 millones de dólares al año para el sector hotelero.

“El sargazo es un problema económico y tenemos que ver cómo el atractivo de la playa y de la zona costera se logra mantener y no afecte al turismo, para que los márgenes que tienen hoteleros y restauranteros no se vean afectados”, señaló en conferencia de prensa virtual desde Playa del Carmen.

Cifras oficiales señalan que entre las más de 96 mil toneladas de sargazo retiradas en Quintana Roo y en el Océano Atlántico, hay un potencial de hasta 40 millones de toneladas de biomasa.

Octavio de la Torre de Stéffano adelantó que el sector hotelero buscará establecer una mesa de trabajo con las secretarías de Hacienda, de Medio Ambiente y gobiernos locales para estudiar incentivos o mecanismos fiscales para atender la llegada del sargazo “sin que toda la carga la lleven los negocios que han perdido clientes”.

Añadió que se continuará con los estudios para identificar el valor económico generado a partir del sargazo. Actualmente hay 198 iniciativas de aprovechamiento y 11 tienen potencial de escalamiento de uso industrial.

“México tiene una oportunidad única, de pasar de ser uno de los países afectados a convertirnos en un centro regional de conocimiento, de tecnología acondicionamiento y tratamiento y de industrialización de este producto, una visión alineada a como piensan los comerciantes”, apuntó.

Este es el plan de Sheinbaum para combatir la llegada de sargazo

El plan presentado en julio contempla cuatro fases: Recolección en aguas abiertas, recolección en aguas someras, retiro en playas y disposición final del material.

Para reforzar la primera línea de contención, el Gobierno de Claudia Sheinbaum anunció una inversión de 2 mil 635 millones de pesos. En una primera etapa se prevé adquirir dos remolcadores y seis embarcaciones sargaceras costeras, además de desplegar 1.5 kilómetros de barreras dinámicas y alrededor de 50 kilómetros de barreras de contención en zonas de Cancún, Playa del Carmen, Tulum, Puerto Morelos y Mahahual.

La estrategia pretende elevar inicialmente la capacidad de recolección marina a mil 870 toneladas diarias y, posteriormente, alcanzar las 4 mil toneladas al día en 2027.

Además, Fonatur, Semarnat y la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación coordinarán con la iniciativa privada la disposición final del sargazo en cuatro sitios especializados, con la intención de aprovecharlo para producir biofertilizantes, biocarbón y biogás.