Simulacro Nacional 2026: Estos serán los escenarios por región de la alerta sísmica del 19 de septiembre

¿Qué pasará el 19 de septiembre? Así serán los tres escenarios del Simulacro Nacional 2026. (Cuartoscuro)

Cada 19 de septiembre, México lleva a cabo un simulacro nacional para fomentar prevención y concientización en conmemoración de las víctimas de los sismos históricos de 1985.

Para el Segundo Simulacro Nacional 2026, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) diseñó una estrategia dividida por zonas geográficas, con el fin de adaptar las simulaciones a las características sísmicas de cada estado.

La titular de la CNPC, Laura Velázquez, confirmó que la jornada incluirá tres hipótesis regionales que abarcan la totalidad del territorio nacional.

Los tres escenarios del Segundo Simulacro Nacional

Para medir los tiempos de respuesta y el impacto en cada entidad, el ejercicio contemplará los siguientes supuestos de magnitud e intensidad.

Zona Centro (Magnitud 7.7): Constituye el escenario de mayor intensidad. Impactará a la Ciudad de México, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro, Tlaxcala y Veracruz.

(Magnitud 7.7): Constituye el escenario de mayor intensidad. Impactará a la Ciudad de México, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro, Tlaxcala y Veracruz. Zona Noroeste (Magnitud 7.1): Plantea un sismo hipotético con epicentro en Baja California. Esta simulación involucra a Baja California Sur, Chihuahua, Sonora y Sinaloa.

(Magnitud 7.1): Plantea un sismo hipotético con epicentro en Baja California. Esta simulación involucra a Baja California Sur, Chihuahua, Sonora y Sinaloa. Zona Noreste (Magnitud 5.2): Supone un movimiento sísmico con epicentro en Nuevo León. La cobertura abarca Aguascalientes, Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas.

¿A qué hora será el Segundo Simulacro Nacional?

El simulacro dará inicio exactamente a las 12:00 horas (tiempo del centro de México). En ese momento se activarán los altavoces urbanos y se emitirá la alerta en teléfonos celulares, incluso en las líneas telefónicas que se encuentren suspendidas por falta de registro.

Respecto a la alerta móvil, la presidenta Claudia Sheinbaum detalló que el sonido emitido en los teléfonos será el mismo de la alerta sísmica real.

A pesar de las peticiones para especificar en el audio que se trata de un simulacro, la decisión se tomó en conjunto con expertos para que la ciudadanía se adapte a la señal sonora de emergencia.

Al llevarse a cabo en sábado, la CNPC busca que la población aproveche su estancia en casa para estructurar y poner a prueba un “plan familiar” de evacuación.

Como parte del protocolo conmemorativo previo, a las 7:00 horas, la presidenta Claudia Sheinbaum y funcionarios del gobierno federal encabezarán el izamiento de la bandera a media asta en memoria de las víctimas de los terremotos del país.

Laura Velázquez hizo un llamado a la población a participar para generar conciencia y fomentar la cultura de la prevención, ya que el país es uno de los de mayor actividad sísmica.