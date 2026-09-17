¿Cómo es el Centro Xolotl en Venustiano Carranza que da hogar a 600 perros y gatos?

La obra integral cuenta con espacios diseñados para garantizar la salud física y emocional de las mascotas con áreas de estancia, médicas y recreativas. (Especial).

Con una inversión pública de 112 millones de pesos, el Gobierno de la Ciudad de México inauguró en la alcaldía Venustiano Carranza el Centro Integral de Bienestar y Convivencia Animal Xolotl.

Las instalaciones están diseñadas para albergar, rehabilitar y dar en adopción responsable a 600 perros y gatos en situación de abandono, maltrato o vulnerabilidad.

El inmueble, ubicado en la zona de Alameda Oriente, abarca 50 mil metros cuadrados y se consolida como el albergue público más grande del país y el segundo más amplio en América Latina.

La obra integral cuenta con espacios diseñados para garantizar la salud física y emocional de las mascotas:

Áreas de estancia: Dormitorios individuales para ejemplares reactivos y áreas comunitarias con capacidad máxima para seis animales.

Instalaciones médicas: Quirófano, consultorio veterinario, área de cuarentena, zona de recuperación y salas de cuidados especiales para casos de alta complejidad.

Espacios recreativos y administrativos: 50 mil metros cuadrados de áreas verdes a cielo abierto, módulos de voluntariado, almacenes y oficinas administrativas.

Modelo sustentado en el bienestar animal

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, destacó que este recinto busca garantizar los cinco dominios del bienestar animal: alimentación adecuada, entorno saludable, atención médica oportuna, comportamiento social mediante el juego y estado mental positivo.

Por primera vez la ciudad invierte con recursos públicos para llevar a cabo este servicio. Pasamos de considerar a los animales como objetos a reconocerlos como sujetos y seres sintientes, tal como lo manda nuestra Constitución", señaló Brugada.

Asimismo, la administración capitalina adelantó que en el mismo perímetro de la Alameda Oriente se proyecta la construcción de una “Utopía Animal”, un espacio lúdico de convivencia para la ciudadanía y sus mascotas.

Clara Brugada anuncia viaje a Nueva York

Durante el mismo acto, Clara Brugada informó que solicitó licencia al Congreso local para ausentarse brevemente de la capital a fin de asistir al encuentro Urban 20 (U20) en Nueva York, espacio de diálogo en el marco del G20 tras una invitación del alcalde de dicha metrópoli.

Brugada presentará las políticas públicas capitalinas en materia de vivienda social, gestión hídrica y recuperación del espacio público.

Con información de Quadratín.