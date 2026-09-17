Clima en CDMX y Edomex: Máxima de 24°C para el viernes 18 de septiembre

Así estará el clima para la CDMX este viernes 18 de septiembre.

El Valle de México se alista para un viernes 18 de septiembre con cielos mayormente nublados. Se esperan temperaturas variadas, desde mañanas frescas hasta tardes templadas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica estas condiciones para la Ciudad de México y el Estado de México.

¿Qué temperaturas esperan CDMX y Edomex este viernes?

En la Ciudad de México, la temperatura mínima será de 10.7°C y la máxima llegará a los 24.0°C. La humedad se mantiene en 20% y el viento sopla a 7 km/h. Se prevé un día con cielo nublado, lo que ayudará a mantener un ambiente fresco de la mañana y templado por la tarde.

Para el Estado de México, las condiciones muestran diferencias. En Toluca, el termómetro bajará hasta los 5.7°C y subirá a 19.7°C. La humedad es notablemente alta, con 77%, y el viento será ligero, de 3 km/h. La capital mexiquense, incluyendo Toluca de Lerdo, también tendrá un cielo nublado.

¿Habrá lluvias o vientos fuertes en el Valle de México?

Otros municipios del Estado de México también tendrán sus propias variaciones. En Naucalpan, se esperan temperaturas de 10.0°C a 23.3°C, con 25% de humedad y vientos de 7 km/h. Naucalpan de Juárez tendrá condiciones similares, con cielos nublados.

Mientras tanto, en Ecatepec, las temperaturas estarán entre 10.3°C y 24.7°C, con 0% de humedad y vientos de 7 km/h. Ecatepec de Morelos también tendrá cielos nublados, pero con temperaturas máximas ligeramente más elevadas que Toluca. El pronóstico general es de cielos nublados para el Valle de México.

¿Cómo será el clima en CDMX y Edomex el fin de semana?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

viernes 18 de septiembre : Máxima de 23°C, Mínima de 10°C, Cielo nublado, viento de 8 km/h.

: Máxima de 23°C, Mínima de 10°C, Cielo nublado, viento de 8 km/h. sábado 19 de septiembre : Máxima de 24°C, Mínima de 10°C, Cielo nublado, viento de 6 km/h.

: Máxima de 24°C, Mínima de 10°C, Cielo nublado, viento de 6 km/h. domingo 20 de septiembre: Máxima de 25°C, Mínima de 12°C, Cielo nublado, viento de 6 km/h.

La tendencia para el fin de semana muestra un ligero aumento en las temperaturas máximas, alcanzando los 25°C el domingo.

Las condiciones de cielo nublado se mantendrán, con vientos ligeros que no superarán los 8 km/h. Se espera que las mañanas sigan siendo frescas y las tardes más templadas.

¿Qué precauciones tomar ante el clima en el Valle de México?

Ante la variedad de temperaturas, se recomienda a los habitantes mantenerse hidratados, especialmente durante las horas centrales del día. Aunque el cielo esté nublado, la radiación UV puede estar presente, por lo que usar protector solar y ropa ligera con mangas largas es una buena medida preventiva.

Para quienes salgan, se sugiere llevar un suéter ligero o chaqueta para las mañanas frescas, y ropa cómoda para las tardes templadas. Es prudente cargar con un paraguas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente, a pesar de que la probabilidad de lluvia sea baja para la Ciudad de México y municipios del Estado de México.

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