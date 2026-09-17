¿Por qué Ignacio Allende fue ‘borrado’ del ‘Grito’ de Sheinbaum? ‘Tenía diferencias con Hidalgo’

La presidenta Claudia Sheinbaum utilizó un vestido con detalles florales para la ceremonia del 15 de septiembre.

La presidenta Claudia Sheinbaum no se ‘trae nada’ contra Ignacio Allende, héroe de la Independencia que no fue incluido en su ‘Grito’ del pasado 15 de septiembre.

“No hay algo particular en contra de Allende”, aclaró la mandataria. “Tenía sus diferencias con Hidalgo, pero aún con las diferencias, el Ejército Realista los fusiló a ambos y sus cabezas fueron colgadas en la Alhóndiga de las Granaditas como escarmiento a la población (...) En este caso porque hay que limitar el ‘Grito’”, respondió en su ‘mañanera’ de este jueves 17 de septiembre.

Sheinbaum quien portó un vestido de origen istmeño para la ceremonia, destacó que sí incluyó a Guadalupe Victoria, otro héroe de la Independencia que, aseguró, no ha sido mencionado de manera constante en los ‘Gritos’.

“Quise reconocer a Hidalgo, a Morelos, y después casi nadie ha gritado a Guadalupe Victoria y él, al igual que Guerrero, son los únicos que mantienen la ‘llama’ de la Independencia después del fusilamiento de Morelos”, agregó.

¿Quiénes fueron los héroes y heroínas incluidos en el ‘Grito’ de Sheinbaum 2026?

La presidenta de México incluyó a Antonia Nava ‘La Generala’, insurgente que lideró la lucha por la Independencia en su natal Guerrero donde fundó un batallón de mujeres y preparó y dio alimento a las fuerzas revolucionarias.

‘La Generala’ vivió lo suficiente para ver el final de la Guerra de Independencia, cuando el Ejército Trigarante entró a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821.

Este fue el ‘Grito’ de Sheinbaum el pasado 15 de septiembre:

Mexicanas, mexicanos.

¡Viva la Independencia!

¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla!

¡Viva Josefa Ortiz Téllez-Girón!

¡Viva José María Morelos y Pavón!

¡Viva Leona Vicario!

¡Viva Vicente Guerrero!

¡Viva Gertrudis Bocanegra!

¡Viva Guadalupe Victoria!

¡Viva Antonia Nava!

¡Vivan las heroínas y los héroes que nos dieron patria!

¡Vivan los pueblos indígenas y afromexicanos!

¡Vivan nuestras hermanas y hermanos migrantes!

¡Viva la dignidad del pueblo de México!

¡Viva la libertad!

¡Viva la igualdad!

¡Viva la justicia!

¡Viva la democracia!

¡Viva México independiente y soberano!

¡Viva México!

¡Viva México!

¡Viva México!

¿Quién fue Ignacio Allende, héroe de la Independencia de México?

Nació el 21 de enero de 1769 en la ciudad que hoy lleva su nombre, San Miguel de Allende, y provenía de una familia acaudalada de Guanajuato.

Inició su carrera militar en 1795 y avanzó rápido dentro de las Fuerzas Armadas pues dos años después obtuvo el grado de capitán. Fue gracias a esta actividad que estuvo en contacto con grupos que analizaban la posibilidad de independizarse de España.

Ya en el siglo XIX, en 1809, tuvo que escapar a San Miguel después de que una conspiración independentista fue descubierta en Valladolid (hoy Morelia). Un año después, inició la Guerra de Independencia junto con Miguel Hidalgo y Costilla, de quien fue “su mano derecha” en los primeros meses del conflicto.

“Fue capturado en Acatita de Baján, Coahuila, tras las constantes luchas de guerra que se fueron dando en distintas partes del país. El 26 de junio de 1811 fue fusilado y decapitado”, señala el Gobierno de México.