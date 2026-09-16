¿Quién fue Antonia Nava, ‘La Generala’, otra de las históricas de la Independencia de México?

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, incluyó a la guerrerense Antonia Nava en su arenga del Grito de la Independencia en la ceremonia del 15 de septiembre de 2026.

El acto en Palacio Nacional comenzó cerca de las 22:57 horas en donde una escolta de mujeres trasladó la bandera de México al balcón principal para hacer la entrega a la Presidenta, mientras sonaba el Himno Nacional Mexicano.

En su arenga, Sheinbaum no mencionó a Ignacio Allende y tampoco incluyó a Manuela Molina ‘La Capitana’, a quien mencionó el año pasado. Sin embargo, incluyó a Antonia Nava ‘La Generala’.

“Mexicanas, mexicanos. Viva la independencia, viva Miguel Hidalgo y Costilla, viva Josefa Ortiz Téllez-Girón, viva José María Morelos y Pavón, viva Leona Vicario, viva Vicente Guerrero, viva Gertrudis Bocanegra, viva Guadalupe Victoria, viva Antonia Nava, vivan las heroínas y los héroes que nos dieron patria, vivan los pueblos indígenas y afromexicanos, vivan nuestras hermanas y hermanos migrantes, viva la dignidad del pueblo de México, viva la libertad, viva la igualdad, viva la justicia, viva la democracia, viva México independiente y soberano, ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!”.

¿Quién fue ‘La Generala’ Antonia Nava?

Antonia Nava, nacida en Tixtla en 1779, fue conocida como ‘La Generala’. En 1810 residía en Jaleaca con su esposo, sus tres hijas y cinco hijos.

Cuando la guerra de Independencia se extendió por el país, en especial en el sur con José María Morelos y Pavón, Antonia Nava destacó por tomar las armas, por lo que fue conocida como ‘La Generala’.

“‘La Generala’ formó parte del desfile triunfal del Ejército de las Tres Garantías —también conocido como Ejército Trigarante— el 27 de septiembre de 1821 en la Ciudad de México. Se estableció en Chilpancingo, donde vivió hasta su fallecimiento el 19 de marzo de 1843”, según información del Gobierno de México.

Antonia Nava fue esposa del general Nicolás Catalán. Cuando el general se unió a José María Morelos a finales de 1810, ella lo acompañó. ‘La Generala’ es reconocida por brindar labores de cuidados (como preparar alimentos para los revolucionarios) y porque fundó un batallón de mujeres.

En Tixtla de Guerrero hay una estatua de Antonia Nava, erigida en febrero de 1987 para reconocerla como heroína.

Los ‘vivas’ de Claudia Sheinbaum en 2026

Ante miles de personas en un desbordado Zócalo, la mayor plaza pública del país, Sheinbaum evocó el llamado a la emancipación del imperio español que hizo el cura Miguel Hidalgo en 1810.

“¡Viva la Independencia!”, inició la mandataria mexicana, seguido de las tradicionales arengas a los héroes y heroínas independentistas.

Entre los “vivas”, Sheinbaum incluyó a “las hermanas y hermanos migrantes”, así como a “la dignidad del pueblo de México”, la libertad, igualdad, justicia y democracia.

“Viva México libre, independiente y soberano”, cerró.

Las referencias se producen en un momento clave de la relación con Estados Unidos, con negociaciones abiertas en materia comercial y de seguridad y la revisión del tratado comercial de Norteamérica (T-MEC) en puerta.

La reivindicación de los migrantes contrasta, sin embargo, con una política migratoria que ha favorecido la contención del tránsito hacia Estados Unidos. Según datos de la Patrulla Fronteriza estadounidense, los encuentros con migrantes en la frontera con México cayeron más del 84 por ciento entre 2024 y año fiscal 2025, al pasar de más de 1.5 millones a 237 mil 538.

Con información de Quadratín, EFE y el Gobierno de México.