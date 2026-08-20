Trump deportó a 2,300 mexicanos a Guatemala: ‘Parece que quiere presionar’ a México, denuncian

Estados Unidos deportó a Guatemala a cerca de 2 mil 300 migrantes mexicanos este año y envió a decenas más a Honduras, un cambio con respecto a lo que ocurría al inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump.

Organizaciones civiles consideran que este giro es una forma de aumentar la presión sobre México, cuyo gobierno reclamó a Washington por la muerte de 17 mexicanos en operativos o bajo custodia de las autoridades migratorias y lidia con constantes exigencias en materia de seguridad.

Se conoce, además, cuando Trump ha ampliado los acuerdos con países aliados latinoamericanos para hacer operaciones conjuntas en países de la región contra grupos criminales.

Bernardo Arévalo presidente de Guatemala, confirmó que en lo que va de 2026, llegaron al país 2 mil 284 mexicanos deportados desde Estados Unidos en “una escala de tránsito” para llevarlos después a México como parte de “un arreglo” con el Gobierno de Sheinbaum y sin que esas personas estén bajo ninguna figura de refugio o asilo.

“Están llegando en aviones de retornados guatemaltecos y nosotros lo que hemos hecho es ingresarlos en calidad de tránsito para, en coordinación con las autoridades migratorias mexicanas, regresarlos, ingresarlos a territorio mexicano en menos de 24 horas”, explicó en conferencia de prensa el miércoles 19 de agosto.

¿Por qué EU deportó a mexicanos a Guatemala y Honduras?

Los gastos de estas operaciones son asumidos por el Gobierno de México o, en algunos casos, por financiamiento estadounidense, agregó.

El Instituto Nacional de Migración de México (INM) confirmó a The Associated Press en un breve mensaje que hay mexicanos deportados por el gobierno de Trump a Guatemala y a Honduras principalmente desde abril y que luego son trasladados desde allí en autobús hasta el sur de México.

“La causa es que Estados Unidos quiere evitar que vuelvan a cruzar” a su territorio, agregó. El INM no aportó cifras ni más detalles.

Al ser preguntado sobre estas deportaciones de mexicanos a Centroamérica y sus razones, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) indicó que “la administración Trump está utilizando todas las vías legales a su alcance para llevar a cabo la mayor operación de deportación de la historia, tal y como prometió el presidente”.

“El Gobierno de México ha transmitido a las autoridades estadounidenses su rechazo a esta práctica y ha reiterado que toda persona mexicana tiene derecho a ingresar a territorio nacional”, indicó la Secretaría de Relaciones Exteriores.

México siempre se ha mostrado dispuesto a recibir a sus ciudadanos deportados y desde el primer mandato de Trump también acepta deportados de terceros países enviados aunque no ha habido claridad sobre la puesta en marcha de ciertos acuerdos con Washington.

En 2025, recibió unos 12 mil deportados extranjeros, la mayoría cubanos y venezolanos, según cifras ofrecidas por la presidenta Claudia Sheinbaum. No obstante, los datos no han sido actualizados por su administración desde diciembre pasado.

Honduras no constestó a una solicitud de comentarios pero, según documentos oficiales a los que tuvo acceso AP, el 13 y el 15 de agosto un total de 82 mexicanos deportados desde Estados Unidos llegaron a la ciudad hondureña de San Pedro Sula. Estaba previsto que 35 más aterricenn ahí este jueves 20 de agosto.

Otros 165 mexicanos fueron deportaron a Honduras entre mayo y mediados de julio, de acuerdo con la web Third Country Deportation Watch, gestionada por las ONG Human Rights First y Refugees International que rastrean vuelos de deportación estadounidenses a terceros países.

La web no aclara de dónde proceden sus cifras sobre nacionalidades, pero ambas organizaciones están preocupadas porque los migrantes tienen diferentes perfiles y estos traslados pueden ponerlos en peligro.

“Parece que quieren presionar al gobierno mexicano, no quieren que los mexicanos crucen la frontera”, dijo Savitri Arvey, de Human Rights First.