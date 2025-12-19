En la era Trump 2.0 han deportado a 145 mil mexicanos, revela Rosa Icela Rodríguez

La funcionaria detalló, en el marco del Día Internacional del Migrante, que de esa cifra 116 mil 156 connacionales fueron deportados vía terrestre y 29 mil 381 vía aérea. [Fotografía. Cuartoscuro]

El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, deportó a 145 mil 537 mexicanos a territorio nacional, entre el 20 de enero y el 17 de diciembre, informó la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, la funcionaria detalló, en el marco del Día Internacional del Migrante, que de esa cifra 116 mil 156 connacionales fueron deportados vía terrestre y 29 mil 381 vía aérea.

De acuerdo con Rodríguez, para atender a los mexicanos deportados de la Unión Americana, se dispuso de nueve centros de atención en siete entidades: Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas, en retornos terrestres; y Chiapas y Tabasco con retornos aéreos.

“Del 20 de enero al 17 de diciembre, fueron repatriados más de 145 mil mexicanos desde Estados Unidos: 99 mil 924 de los cuales llegaron a uno de los centros de atención. A los 45 mil 613 que decidieron no ir a uno de estos espacios se les brinda, de todas formas, alimentación, acceso a llamadas telefónicas, orientación jurídica y apoyo en el traslado a su lugar de origen en los puntos de entrada”, dijo.

Puntualizó que el gobierno federal ha dado con el programa México te Abraza 846 mil servicios en los centros de atención y 292 mil raciones de alimentos calientes, así como 24 mil 300 atenciones médicas y 8 mil psicológicas, entre otros.

“En este día, que es el Día del Migrante, queremos informar que continuamos con la operación de estos centros para atender a mexicanas y mexicanos repatriados, gente honesta que ha trabajado lejos de su nación para sacar adelante a su familia y que ha contribuido a la economía no sólo de Estados Unidos, sino de México”, agregó.

Por otro lado, el encargado de despacho de la cancillería, Roberto Velasco, dio a conocer que la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) evaluará desde enero el “nuevo modelo de atención” de la red consular de México en el exterior.

Precisó que este modelo contempla la estandarización de procesos y la homologación de criterios, horarios, requisitos y tiempos de trámite de toda la red, para lo cual hay una capacitación periódica del personal.

“Por instrucciones de la presidenta, en enero vamos a tener otra evaluación por parte de la ATDT en la red consular para ver cómo vamos con la implementación”, anunció.