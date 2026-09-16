La historia detrás de ‘Resident Evil: Noche Cero’: ‘Sweet Home’, el videojuego de terror que inspiró la saga

'Sweet Home' cuenta la historia de 5 documentalistas que se adentran en una mansión abandonada. Este videojuego sentó las bases para la creación de 'Resident Evil'.Fotografía. ChatGPT, Sony Pictures]

Antes de que Raccoon City, Umbrella Corporation y sus zombis se convirtieran en referentes del terror en los videojuegos, Capcom ya había experimentado con el miedo en Sweet Home. Lanzado en 1989, el título encerró a un grupo de cinco personajes en una mansión donde escapar con vida no estaba garantizado y terminó por convertirse en una de las principales semillas de la saga que ahora regresa al cine con Resident Evil: Noche cero.

La historia de Sweet Home nació como una adaptación de la película japonesa del mismo nombre y trasladó a la consola Famicom una historia sobrenatural ambientada en la mansión de Mamiya Ichirou. Capcom envió a Tokuro Fujiwara al set de filmación para conocer el proyecto y llevarlo al videojuego, aunque el desarrollador aprovechó las posibilidades del medio para ampliar diferentes elementos.

Años después, Fujiwara retomó algunas de aquellas ideas para desarrollar un nuevo proyecto de terror, y Shinji Mikami terminó al frente del trabajo que se convirtió en Resident Evil.

¿De qué trata ‘Sweet Home’ y cuál es su aterradora historia?

Todo comienza cuando cinco documentalistas ingresan en la mansión abandonada de Mamiya Ichirou con el objetivo de encontrar un importante lienzo. Sin embargo, poco después de entrar descubren que no están solos y que la residencia esconde una historia mucho más oscura de lo que esperaban.

La aventura toma como punto de partida la película japonesa Sweet Home, estrenada también en 1989. Capcom encargó a Tokuro Fujiwara trasladar aquella historia a Famicom, y el desarrollador acudió al propio set de filmación para conocer el material que posteriormente convertiría en videojuego.

A diferencia de lo que años después ofrecería Resident Evil, Sweet Home es un RPG (juego de rol) con una estructura centrada en la exploración y la gestión del grupo. El jugador recorre la mansión desde una perspectiva superior y se enfrenta a los enemigos mediante combates aleatorios por turnos. Además, los personajes pueden separarse para explorar distintas zonas y resolver los desafíos que plantea la mansión.

Cada protagonista cuenta con un objeto que le proporciona una habilidad particular. Kazuo Hoshino, líder del grupo, posee un encendedor, mientras que los demás integrantes tienen herramientas como una aspiradora, una llave maestra, una cámara fotográfica y un kit de supervivencia. Estas habilidades resultan necesarias para superar obstáculos y resolver los diferentes rompecabezas.

Sin embargo, entrar en la mansión tiene consecuencias. Sweet Home cuenta con muerte permanente, por lo que un integrante que pierde la vida no regresa durante el resto de la partida. Su ausencia también supone perder su habilidad especial, aunque existen objetos que permiten suplir algunas de estas funciones.

La supervivencia de los personajes también modifica el desenlace. El videojuego cuenta con cinco finales diferentes, determinados por quiénes permanecen con vida al terminar la aventura. Se trata de una decisión poco habitual para un título publicado en una consola de 8 bits en 1989, de la misma generación en la que aparecieron juegos como Super Mario Bros., Tetris, Pac-Man y The Legend of Zelda.

¿Cómo inspiró ‘Sweet Home’ la creación de ‘Resident Evil’?

Sweet Home permaneció como una producción exclusiva de Japón, pero sus ideas no quedaron encerradas dentro de la Famicom. Tokuro Fujiwara, quien estuvo detrás del videojuego, volvió años después sobre aquel concepto cuando Capcom buscaba desarrollar una nueva experiencia de terror.

Shinji Mikami recibió el encargo de crear un juego de horror que recuperara sistemas utilizados en Sweet Home. El proyecto cambió durante su desarrollo hasta tomar identidad propia y, en 1996, llegó a la primera PlayStation como Resident Evil.

Ambos juegos colocan buena parte de su aventura dentro de una enorme mansión que el jugador debe explorar mientras abre nuevas habitaciones, encuentra objetos, resuelve rompecabezas y descubre poco a poco qué ocurrió antes de su llegada.

Sweet Home también obligaba a administrar un espacio limitado para los objetos y utilizaba cuadros, notas y diferentes pistas repartidas por el escenario para construir su historia. Posteriormente, Resident Evil convirtió la administración de recursos, la exploración y los documentos encontrados en elementos fundamentales de su propuesta.

Incluso una de las imágenes más recordadas de los primeros Resident Evil ya tenía un antecedente. Sweet Home mostraba pequeñas secuencias animadas cuando los personajes abrían determinadas puertas, un recurso que Capcom recuperó años después para las transiciones entre habitaciones de la mansión Spencer.

La principal diferencia estaba en la forma de jugar. Sweet Home conservaba una estructura propia de los RPG, con estadísticas, niveles y combates aleatorios por turnos; Resident Evil llevó varias de aquellas ideas a escenarios tridimensionales, incorporó combate en tiempo real y construyó alrededor de ellas una propuesta que ayudó a popularizar el survival horror.

Resident Evil La nueva película de 'Resident Evil' sigue a Bryan, un hombre que intenta descubrir qué pasa a su alrededor cuando los muertos se levantan. (Foto: SonyPictures)

¿Cuándo se estrena ‘Resident Evil: Noche cero’ y de qué trata?

Más de tres décadas después de que Sweet Home ayudara a sembrar algunas de sus primeras ideas, la franquicia de terror regresa a las salas de cine. Resident Evil: Noche cero se estrena este 16 de septiembre en México.

La película está dirigida por Zach Cregger, responsable de Barbarian y Weapons, quien también escribió el guion junto con Shay Hatten. La producción corre a cargo de TriStar Pictures, Constantin Film y Davis Films.

Esta vez, la historia no sigue directamente la trama de ninguno de los videojuegos. El protagonista es Bryan, interpretado por Austin Abrams, un mensajero médico que queda atrapado en una carrera por sobrevivir cuando una noche que parecía cotidiana se transforma en una situación caótica y aterradora.

Además de Abrams, el elenco anunciado incluye a Zach Cherry, Kali Reis y Paul Walter Hauser. Sony también incluyó anteriormente a Johnno Wilson entre los integrantes del reparto.

Cregger, quien se declaró aficionado de los videojuegos, plantea una nueva historia dentro del universo de Resident Evil en lugar de continuar las películas protagonizadas por Milla Jovovich o repetir directamente los acontecimientos de los títulos de Capcom.

Así, Resident Evil vuelve al mismo medio del que indirectamente surgió parte de su historia. En 1989, una película japonesa dio origen a Sweet Home; aquel videojuego sembró algunas de las ideas que Shinji Mikami retomaría años después y que, 37 años más tarde, continúan su camino de regreso a la pantalla grande.