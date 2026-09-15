Xbox FanFest CDMX 2026: ¿Cómo, cuándo y dónde hacer el registro GRATIS para el evento de 25 aniversario?

¿Listo para celebrar 25 años de acción y emociones? Xbox FanFest reúne a la comunidad gamer en la Ciudad de México con una experiencia con muchos videojuegos y actividades para quienes quieran vivir de cerca su universo.

Esta edición será de un solo día, aunque con dos turnos disponibles. Además, el registro tendrá especificidades según la edad de los asistentes, por lo que conviene revisar los requisitos antes de apartar un lugar. Aquí te contamos todos los detalles.

¿Cuándo estarán disponibles los links de registro para Xbox FanFest CDMX?

Los links de registro estarán disponibles el 17 de septiembre a través de las páginas oficiales de FanFest, cuyos enlaces serán anunciados en las redes sociales de Xbox México.

La asistencia al Xbox FanFest CDMX gratuita y con cupo limitado, por lo que es necesario completar el registro previo para solicitar el acceso. Cada persona solo podrá registrarse para uno de los dos turnos.

Una vez terminado el proceso, Xbox enviará un correo electrónico de confirmación. La recomendación es revisar también la bandeja de spam o correo no deseado para localizar el mensaje y, desde luego, registrar una cuenta que esté activa.

¿Cuándo y a qué hora son los turnos de Xbox Fan Fest 2026?

El Xbox FanFest se realizará el sábado 17 de octubre. Habrá dos horarios, pero cada asistente podrá elegir únicamente uno. Los accesos estarán sujetos a disponibilidad:

Turno 1: de 9:00 am a 2:00 pm para adultos y menores de edad.

de 9:00 am a 2:00 pm para adultos y menores de edad. Turno 2: de 4:00 pm a 10:00 pm, únicamente para mayores de 18 años.

¿Cómo registrar a un menor de edad para Xbox FanFest?

Los menores de edad podrán asistir a partir de los 5 años, pero no pueden realizar un registro individual. El adulto responsable deberá incluirlos al momento de completar su propio registro.

Cada adulto podrá registrar únicamente a un menor de edad, quien tendrá que ingresar y permanecer acompañado durante todo el evento por la persona adulta que realizó el registro.

Si el asistente es mayor de edad y acudirá sin menores, únicamente tendrá que completar su registro individual.

¿Cuál es la sede de Xbox FanFest 2026 en CDMX?

Xbox FanFest se realiza en el Forum, dentro de las instalaciones del Hipódromo de las Américas. Para ingresar al evento es necesario presentar la confirmación del registro, recibida por correo electrónico, además de una identificación oficial vigente y el correo electrónico utilizado durante el proceso.

Xbox también informó que no habrá lockers para guardar pertenencias, por lo que debes estar al pendiende de las cosas que no se pueden llevar al evento:

No podrás ingresar con: mochilas, carriolas, selfie sticks , botellas de cualquier material, armas o laptops.

mochilas, carriolas, , botellas de cualquier material, armas o laptops. Acceso peatonal: Puerta 1.

Puerta 1. Acceso vehicular: Puerta 2.

¿Qué habrá en el Xbox FanFest CDMX 2026? Esto sabemos

Durante la celebración, los asistentes podrán probar algunos de los lanzamientos más importantes de Xbox de este año, además de convivir con integrantes de la comunidad y de la industria de los videojuegos.

La experiencia también consta de activaciones de algunos aliados de Xbox, con actividades diseñadas alrededor dela comunidad y las franquciias más queridas de la marca, como Halo, Gears of Wars, entre otras.