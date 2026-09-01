¡Hadouken en pantalla grande! Fecha de estreno, tráiler y todo sobre la película de ‘Street Fighter’

La nueva película de Street Fighter lleva a los personajes de la popular saga de videojuegos al cine en una adaptación de acción y aventura ambientada en 1993. La cinta, dirigida por Kitao Sakurai, lleva a la pantalla grande a Ryu, Ken, Chun-Li y otros queridos peleadores.

La producción de Paramount Pictures, Legendary Entertainment y la empresa de videojuegos Capcom presentaron recientemente un nuevo avance con más detalles de la historia y de los personajes.

¿Cuándo se estrena ‘Street Fighter’ en México?

La nueva película de Street Fighter llega solo a cines el 15 de octubre de 2026, de acuerdo con la información oficial de Paramount Pictures México.

La cinta catalogada como de acción y aventura cuenta con Kitao Sakurai como director. La producción está a cargo de JJ Hook, Cale Boyter, Jay Ashenfelter, Jason Momoa, Kenzo Tsujimoto, Takayuki Nakayama, Haruhiro Tsujimoto, Stefan Makhoul y Mary Parent.

Además, se confirmó que el elenco visitará la Ciudad de México como parte del World Warrior Tour, aunque no se ha dado a conocer fecha ni sede.

La primera parada de esta serie de eventos se llevó a cabo en Tokio con la presencia de parte del elenco, Sakurai y miembros del equipo de Capcom, para lanzar así el avance oficial de la cinta.

¿De qué trata la película de ‘Street Fighter’?

La historia se desarrolla en 1993 y sigue a Ryu y Ken Masters, dos peleadores distanciados que deben regresar al combate cuando Chun-Li los recluta para participar en el próximo Torneo Mundial de Guerreros.

Ryu se ha alejado de las artes marciales para buscar una vida tranquila. Sin embargo, el regreso de Ken al mundo de las peleas lo lleva a retomar su actividad como luchador.

El torneo está relacionado con Shadaloo, una organización criminal liderada por M. Bison. Mientras los peleadores se preparan para enfrentarse, una conspiración amenaza con cambiar el rumbo de la competencia.

La película también explora la relación entre Ryu y Ken, así como los conflictos del pasado que ambos deben enfrentar.

¿Quiénes actuán en la película de ‘Street Fighter’?

El elenco reúne a actores, luchadores, músicos y figuras de los deportes de combate. Andrew Koji interpreta a Ryu y Noah Centineo da vida a Ken Masters, mientras Callina Liang interpreta a Chun-Li.

El reparto incluye a David Dastmalchian como M. Bison, Jason Momoa como Blanka, Cody Rhodes como Guile, Roman Reigns como Akuma, Curtis ’50 Cent’ Jackson como Balrog, Vidyut Jammwal como Dhalsim, Orville Peck como Vega y Olivier Richters como Zangief.

También participan Hirooki Goto como E. Honda, Andrew Schulz como Dan Hibiki, Eric André como Don Sauvage, Rayna Vallandingham como Juli y Alexander Volkanovski como Joe.

Tráiler de ‘Street Fighter’: ¿Qué se ve en el avance oficial?

El más reciente avance muestra combates y movimientos inspirados en los videojuegos, incluido el hadouken de Ryu. También permite conocer el conflicto entre los dos protagonistas y presenta a varios de los peleadores que participan en el torneo.

La campaña promocional incorpora además una experiencia interactiva en YouTube llamada Street Fighter Combo Challenge, que permite al público interactuar con el tráiler mediante YouTube Playables.