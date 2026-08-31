‘Hechizo de amor 2′: Fecha de estreno, quién es quién, trama y todo lo que debes saber

Las hermanas Owens regresan a la pantalla grande con una nueva historia de magia y una maldición familiar en ‘Practical Magic 2’. (Foto: Warner Bros. Entertainment Inc).

¡Es momento de sacar las escobas y volar al pasado! Casi tres décadas después de que Sandra Bullock y Nicole Kidman se convirtieron en las hermanas brujas Sally y Gillian Owens, la magia está de vuelta con Practical Magic 2, conocida en México como Hechizo de Amor: La Magia Continúa, secuela de la película de 1998.

La apuesta por la nostalgia de los 2000 ya nos ha dado El diablo viste a la moda 2 y El diario de la princesa 3, así que era cuestión de tiempo para que nos alcanzara el conjuro de las hermanas Owens.

La nueva cinta retoma a la familia Owens en una historia marcada por la magia ancestral, una maldición y los vínculos entre distintas generaciones. Con Bullock y Kidman nuevamente al frente, el elenco también incorpora a estrellas como Maisie Williams, de Juego de tronos.

Fecha de estreno de ‘Practical Magic 2’ en México

La fecha de estreno de Hechizo de Amor: La Magia Continúa en México está programada para el 10 de septiembre de 2026, exclusivamente en cines, de acuerdo con Warner Bros. Pictures. La distribución internacional comenzará el 9 de septiembre de 2026.

La preventa comienza el 31 de agosto de 2026 y está disponible en algunas salas de cadenas como Cinépolis.

La película es dirigida por Susanne Bier, quien trabaja a partir de un guion de Akiva Goldsman, Georgia Pritchett y Kelly Marcel. Denise Di Novi, Nicole Kidman y Sandra Bullock figuran en la producción.

¿De qué trata ‘Hechizo de amor 2’?

Practical Magic 2 transcurre aproximadamente 25 años después de los acontecimientos de la primera película y vuelve a poner a la familia Owens frente a una maldición que creyeron rota: todos los hombres que amen, morirán.

La historia se basa en The Book of Magic, novela de Alice Hoffman publicada en 2021.

“Ninguna magia es más fuerte que la hermandad. Marcada por el destino, probada en el tiempo, jamás rota”, nos recuerdan en el tráiler, donde vemos la reunión de las hermanas Owens, ahora preocupadas por el destino de las nuevas generaciones, escépticas a la maldición.

Joey King y Maisie Williams interpretan a Kylie y Antonia Owens, las hijas de Sally en ‘Practical Magic 2’. (Foto: Warner Bros. Entertainment Inc).

Kylie y Antonia Owens, las brujas más jóvenes de la familia, ahora deberán intentar lo imposible: parar la maldición que las condena a estar sin amor.

De nuevo la salvación parece resumirse a las palabras del personaje de Nicole Kidman, repetidas en el filme de los 90: “Mi sangre, tu sangre”.

Reparto de ‘Practical Magic 2’: ¿Quién regresa y quién se integra al cast?

Este proyecto marca el regreso de Bullock, ganadora del Oscar, a las pantallas después The Lost City y Bullet Train, películas de 2022.

La actriz se tomó un descanso por una época marcada por la tragedia y el duelo: en 2023 murió su pareja Bryan Randall, debido a la ELA (esclerosis lateral amiotrófica), luego de lo cual ella se dedicó en recuperarse y consolar a sus hijos.

El reparto de Practical Magic 2 incluye a varios integrantes del elenco original:

Sandra Bullock como Sally Owens: La actriz retoma su papel de bruja, la cual explorará su poder como nunca antes.

La actriz retoma su papel de bruja, la cual explorará su poder como nunca antes. Nicole Kidman como Gillian Owens: Vuelve como la seductora bruja, decidida a vivir apasionadamente pese a la maldición.

Vuelve como la seductora bruja, decidida a vivir apasionadamente pese a la maldición. Stockard Channing como tía Frances: Matriarca de la famila.

Matriarca de la famila. Dianne Wiest como tía Jet: También vuelve como una de las guías de las Owens.

Stockard Channing regresa como la tía Frances Owens en ‘Practical Magic 2’, personaje que interpretó en la película original de 1998. (Foto: Warner Bros. Entertainment Inc).

Dianne Wiest vuelve como la tía Jet Owens en ‘Practical Magic 2’, uno de los personajes que regresa de la película original. (Foto: Warner Bros. Entertainment Inc).

Además, se integran rostros nuevos:

Joey King como Kylie Owens: La hija menor de Sally Owens. La actriz ha participado en The Act , Bullet Train y la saga de The Kissing Booth .

La hija menor de Sally Owens. La actriz ha participado en , y la saga de . Maisie Williams como Antonia Owens: La hija mayor de Sally Owens. La intérprete es conocida como Arya Stark en Game of Thrones , personaje por el que recibió dos nominaciones al Emmy.

La hija mayor de Sally Owens. La intérprete es conocida como Arya Stark en , personaje por el que recibió dos nominaciones al Emmy. Lee Pace como Ian Wright: Ha participado en Pushing Daisies , Halt and Catch Fire y la trilogía de The Hobbit , además de Guardians of the Galaxy y Captain Marvel .

Ha participado en , y la trilogía de , además de y . Xolo Maridueña: Participó en Parenthood , Cobra Kai y protagonizó Blue Beetle en 2023.

Participó en , y protagonizó en 2023. Solly McLeod: El actor británico apareció en la miniserie Tom Jones, la película The Dead Don’t Hurt y dos episodios de House of the Dragon, donde fue Ser Joffrey Lonmouth.