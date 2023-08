Sandra Bullock ‘desconsolada’ tras acusaciones de Michael Oher a familia por ‘The Blind Side’

Sandra Bullock, quien fue ganadora de un premio Oscar gracias a la película The Blind Side (2009), reaccionó a las acusaciones del exjugador de la NFL Michael Oher en contra de la familia Tuohy a través de una petición al tribunal en donde denuncia que se terminen sus derechos como tutores legales además de que se le paguen los derechos por contar su vida en el filme.

En los documentos, Oher asegura que en 2004 fue engañado para firmar los papeles de adopción, pero se dio cuenta de que no tienen ninguna relación y solamente quisieron obtener ganancias a través de él. Una fuente allegada a la actriz contó cómo afectó la noticia a Bullock.

“Se puso tanto trabajo duro en la película que todos pensaron que era verdad y ahora que se ha cuestionado, a Sandra le molesta muchísimo que una época de su vida tan especial ahora esté ensombrecida con una perspectiva completamente diferente”, dijo al Daily Mail.

La actriz vive momentos difíciles tras la reciente muerte de su novio Bryan Randall, luego de una batalla de 3 años contra la ELA, por lo que intenta mantenerse fuerte a las posibles consecuencias de la polémica.

“Ha sido una mala racha para ella emocionalmente con la pérdida de Bryan, y ahora está desconsolada de una manera diferente con todas las consecuencias de las noticias de Michael Oher”, añadió.

“Odia que una historia tan maravillosa, una película espectacular y un momento espectacular en su vida ahora se hayan contaminado. Ahora la gente no la verá y, si lo hace, tendrá una reacción completamente diferente a su intención original”.

Sandra Bullock y Quinton Aaron protagonizan 'The Blind Side'. (Foto: YouTube Warner Bros)

Quinton Aaron defendió a Sandra Bullock

En redes sociales, algunas de las críticas fueron para Bullock por ser parte de una historia que finalmente no fue real, por lo que quien le diera vida a Oher, Quinton Aaron, no dudó en defender a su colega al afirmar que no hizo nada malo, por lo que su actuación no debe dejarse de lado por una situación que no tiene que ver con ella.

“Vivimos en una época en la que las personas están empeñadas en culpar a otras y simplemente están arrojando cosas que están mal. Es como decir: ‘Echemos a esta persona a los lobos’. Realmente siento que deberían dejarla en paz y dejar de intentar atacarla”, señaló a The New York Post.