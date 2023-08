Abogado de los Tuohy dice que Michael Oher intentó extorsionarlos: 'Los amenazó'

Luego de que el exjugador Michael Oher solicitara una petición en el Tribunal de Sucesiones del Condado de Shelby en donde busca terminar con la tutela ejercida por Leigh Anne y Sean Tuohy, el abogado de la familia aseguró que el exintegrante de la NFL les pidió dinero en un intento de extorsión.

Martin Singer argumentó que Oher buscaba recibir 15 millones de dólares antes de afirmar que la pareja le mintió en 2004, cuando firmó los papeles de su tutela pensando que era una adopción, por lo que los acusa de ganar millones con la película The Blind Side, protagonizada por Sandra Bullock, basada en su historia.

“Los Tuohy abrieron su hogar al Sr. Oher, le ofrecieron estructura, apoyo y, sobre todo, amor incondicional. Siempre lo han tratado como a un hijo y uno de sus tres hijos. Su respuesta fue amenazarlos, incluso diciendo que plantaría una historia negativa sobre ellos en la prensa a menos que le pagaran 15 millones”, dijo en un comunicado vía People.

Asimismo, dice que ya lo había intentado sin éxito hasta que encontró un “facilitador dispuesto” para presentar la demanda que calificó como “ridícula” y un “intento cínico de llamar la atención” en la promoción de su último libro When Your Back’s Against the Wall.

“Cualquiera con un mínimo de sentido común puede ver que las extravagantes afirmaciones de Michael Oher sobre la familia Tuohy son hirientes y absurdas. La idea de que los Tuohy alguna vez han buscado sacar provecho del Sr. Oher no solo es ofensiva, es transparentemente ridícula”.

Michael Oher quiere terminar la tutela de la familia Tuohy. (Foto: Instagram @sjtuohy)

¿Qué busca Michael Oher con su petición?

Además de terminar con la tutela, Oher quiere que se le retribuya parte de la taquilla del filme ganador del Oscar, ya que de acuerdo con su versión, los integrantes de la familia, excepto él, cobraron 225 mil dólares, más el 2.5 por ciento de las ganancias.

Ante ello, Singer afirma que Leigh Anne y Sean no se opondrán a terminar de ser sus representantes si él así lo quiere, así como informó que solo recibieron un pago del porcentaje del libro de Michael Lewis y un adelanto de la productora, que se dividió como acordaron.

La familia asegura que fueron sinceros con los detalles de su tutela, que se estableció “para ayudar con las necesidades del Sr. Oher, que van desde obtener un seguro médico y obtener una licencia de conducir hasta ayudarlo con las admisiones a la universidad”, por lo que esperan que se arrepienta de sus acciones.