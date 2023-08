¿Quién es Michael Oher, el exjugador que inspiró ‘The Blind Side’ en polémica con su familia?

El exjugador de la NFL, Michael Oher, pidió a un tribunal terminar la tutela ejercida por Leigh Anne y Sean Tuohy y darle las regalías correspondientes de la película The Blind Side, inspirada en su vida e infancia, luego de acusarlos de engañarlo haciéndole creer que lo adoptarían para que en 2004 firmara los papeles de su tutela.

El exdeportista aseguró que en febrero de este año descubrió que no existía ninguna relación con la familia Tuohy, por lo que en los documentos busca terminar con el control de sus contratos.

De acuerdo con su versión, cobraron 225 mil dólares, más el 2.5 por ciento de las ganancias del filme protagonizado por Sandra Bullock –quien ganó un premio Oscar al interpretar a su madre adoptiva-, algo que argumenta que en ningún momento firmó.

Además de jugar en la NFL, Michael Oher se dedica a su Fundación y a escribir libros. (Foto: Instagram @michaeloher)

¿Quién es el exjugador Michael Oher?

Aunque su vida se hizo popular en la pantalla grande, tuvo muchas complicaciones. El nacido en mayo de 1986 en Memphis, Tennessee, creció en hogares de acogida debido a las adicciones de su madre y el hecho de que su padre estaba preso.

De acuerdo con NBC News, Oher se encontraba bajo la tutela del estado a los 11 años y se inscribió en 2002 en Briarcrest Christian School gracias al padre de otro alumno.

Después de conocer a los Tuohy y quedarse en su casa, ingresó al equipo de Ole Miss, en donde fue seleccionado como Lineman del Año de la División II y miembro titular del equipo Tennessee All-State.

El tacleador ofensivo se graduó en la licenciatura en justicia penal antes de ser elegido como selección número 23 en la primera ronda del Draft 2009 de la NFL. Con ese equipo jugó cinco temporadas y fue campeón en el Super Bowl XLVII en 2013 al derrotar a San Francisco 49ers.

Después firmó con Tennessee Titans y fue liberado en 2015, cuando llegó a Carolina Panthers; en 2017 anunció su retiro después de un examen físico fallido tras 8 temporadas.

Actualmente, forma parte de su Fundación Oher, en donde brinda apoyo a jóvenes que crecieron en entornos desfavorecidos. Se casó con en noviembre de 2022 con Tiffany Roy, a quien conoció en la universidad.

La familia Tuohy inspiró la historia de la película 'The Blind Side'. (Foto: Instagram @sjtuohy)

¿Qué opina Michael Oher de The Blind Side?

Durante sus memorias I Beat the Odds, aseguró que el filme no describe su vida y criticó 2 aspectos: que se le hiciera ver como un tonto y que le enseñaran a jugar futbol americano, deporte con el que se familiarizó de niño.

“¡No, ese no soy yo en absoluto!”, aseguró que pensó vía Today. Quien vivió en diferentes lugares entre los 3 y 18 años dice que en segundo grado ya hacía obras de teatro, por lo que no le gustaba que relacionaran su éxito con lo monetario.

“La película me quitó el trabajo duro y la dedicación que tenía desde niño”, escribió quien ahora promociona la publicación When Your Back’s Against the Wall.