¿Quién es Karla Gazcón, actriz trans que criticó la participación de Wendy Guevara en LCFM?

La victoria de Wendy Guevara en La Casa de los Famosos México ha sido celebrada por muchas personas y miembros de la comunidad LGBTTTIQ, pero la actriz transgénero Karla Sofía Gascón no está tan de acuerdo con ellos.

Karla Sofía Gascón, quien participó en la película mexicana Nosotros los Noble, del director Gary Alazraki, repudió la participación de Wendy Guevara en el reality show de Televisa-Univisión y el uso de la identidad de LGBT+.

“Me importa un pimiento quién gane #LCDLFMEXICO #LACASADELOXXO #LTIENDADELF como se llame. No sé quién es Wendy ni Windy ni Wondy… es más, estoy hasta la mad... del marketing, de los communities y del abuso del uso LGBT TRANS de ciertos personajes y medios para obtener relevancia”, expresó la actriz trans en Twitter.

Gascón sufrió varias respuestas negativas de algunos usuarios de la red social, quienes la llamaron “envidiosa” por no haber recibido el mismo aprecio, reconocimiento y apoyo de la comunidad LGBT+ durante su participación en MasterChef Celebrity México, programa de TV Azteca.

”No tengo nada que ver con esa gente. No tengo afinidad con ninguno, ninguna ni ningune, ni me identifico. Ni me gusta lo que hacen ni lo que dicen ni me los creo. Igual que no me creí a tantos que estuvieron a mi lado. De favor: dejen de compararme.

”Precisamente quiero acabar con ciertos estereotipos que, tantos, llevan como bandera y que tanto daño hacen. Repito: ser LGBT no quita lo pend... ni te hace ser más ni menos. (Ahórrense el chiste fácil). Algún día contaré lo que me ofrecieron hace poco... ahí lo dejo”, respondió la actriz española.

¿Quién es Karla Sofía Gascón?

Carlos Gascón es el nombre de nacimiento de Karla Sofía Gascón, actriz española transgénero.

Carlos Gascón ahora es Karla Sofía Gascón. (Instagram @karsiagascon)

Gascón es recordado por su participación en la película mexicana Nosotros los Noble, del director Gary Alazraki, en la que interpretó a ‘Peter’, el novio español de ‘Bárbara Noble’ (Karla Souza).

El actor español comenzó su carrera en México en 2009 interpretando a ‘Branko’ en la telenovela Corazón Salvaje. Posteriormente trabajó en otras producciones de Televisa como Llena de amor y Hasta el fin del mundo.

En 2016 regresó a España, donde se sometió a un cambio de identidad y se hizo llamar Karla Sofía Gascón, a los 45 años.

La ahora actriz española ha sido criticada en redes por hacer esta transformación a pesar de tener una hija pequeña, sin embargo ha respondido que se debe hablar más de este tema para evitar tabúes.

Karla Sofía Gascón escribió un libro titulado ‘Karsia: una historia extraordinaria’ en el que relata la historia de su conversión.

“A tantos miles, que digo, millones, que se les llena la boca de amar tanto a la tal Wendy, (que quién sabe dónde estaban cuando se tuvo que dedicar a trabajar por las esquinas) les invito a que ayuden a todas las mujeres trans que haya en sus barrios a que les den trabajo en sus comercios, a que las saquen de las cloacas de la sociedad, a que las cojan y apoyen asociaciones que las defiendan, a que voten a partidos incluyentes y por leyes que dignifiquen”, comentó la actriz en Instagram tras el triunfo de Wendy Guevara en ‘La Casa de los Famosos México’.