Karla Souza habla de la desigualdad de sueldos en producciones de EU: ‘Es una lucha constante’

Entre los mexicanos que han ‘triunfado’ en Hollywood se encuentra Karla Souza, aunque las condiciones en las que ha trabajado no han sido las mejores en cuestiones de igualdad de sueldos con respecto a sus compañeros de pantalla.

La brecha salarial que existe entre mujeres y hombres en Estados Unidos se intensifica cuando se trata de personas latinas o afrodescendientes, y para ejemplo algunas de las anécdotas que reveló la actriz recientemente.

Karla Souza asegura que la brecha salarial en EU es muy alta. (Foto: Instagram @karlasouza)

Una de ellas fue cuando un productor la hizo firmar un papel en el que ella aceptaba ganar el mismo sueldo por un periodo de seis años, aún sin haberla seleccionado todavía para el papel por el que estaba haciendo casting.

“Cuando llegué a Los Ángeles a hacer una audición me hicieron firmar un papel, cuando todavía ni me daban el rol, y me decían: ‘Por si se te da a ti el papel, tú firma aquí que aceptas que te paguemos esto por seis años de tu vida, tú no puedes hacer otra cosa, tienes que hacer solo esto’ (...) Nunca había tenido un trabajo en Estados Unidos y firmé el papel”, explicó Karla en el podcast de Roberto Martínez.

Posteriormente se dio cuenta de que, a cuatro años de que la serie se convirtiera en un éxito, ella seguía ganando lo mismo a diferencia de sus compañeros estadounidenses, quienes tenían un sueldo mayor.

Karla Souza Uno de los trabajos más recientes de Karla Souza es 'La Caída'. (Cuartoscuro / Edgar Negrete Lira)

Karla Souza describe la brecha salarial entre hombres y mujeres en EU

En otra de las anécdotas que contró para el podcast Creativo de Roberto Martínez, la actriz que da vida a ‘Barbie’ en Nosotros los Nobles (2010) mencionó que, además de recibir un sueldo menor al de sus compañeros, estaban estereotipando a su personaje.

“Cuando en la nueva serie empecé a oler que a los actores blancos les estaban pagando más que a las dos mujeres, a mí mexicana y a la afroamericana, armé un pinche pedo porque me las olía, además por cómo estaban escribiendo mi personaje, estereotipándolo. Entonces me dije ‘esto es Hollywood y está del asco’”, mencionó.

Karla Souza mencionó que, mientras estaba trabajando para esta serie (de la cual no dio nombre) tuvo que lidiar todos los días con la desigualdad y racismo que existía en el set.

“Es una lucha constante de decir, todos los que están trabajando en el equipo son hombres blancos y esto no puede ser; les das más los chistes a los hombres, todos los momentos de comedia son para los hombres y nosotras somos como peones. Me quejaba todos los días de forma positiva, porque quejarse en un set es supertóxico”, señaló.

Karla Souza ha realizado diferentes trabajos en Estados Unidos. (Cuartoscuro / Antonio Cruz)

Karla Souza decidió quejarse de la desigualdad salarial

Tras ver que sus comentarios en el set pasaban desapercibidos, Souza decidió acudir con los responsables de la producción, a quienes enfrentó para buscar que tanto a ella como a su compañera se les pagara igual que a los hombres.

“Llegué a decir ‘sé que les estás pagando más a los blancos y entiendo que este contrato se hizo antes del verano de George Floyd, donde ustedes no entendían cómo funciona el racismo, pero digo, ahora ya lo sabemos, entonces deberían rectificar a que las mujeres que somos de color en la serie se nos pague igual que a la gente blanca’”, aseguró.

Karla aseguró que, dos semanas después de pronunciarse firme ante los productores, decidieron aumentarle el sueldo a ella y su compañera considerablemente. No obstante, el asumirse como ‘mujer de color’ generó indignación en algunos usuarios de redes sociales.