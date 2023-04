Karla Souza revela el machismo de un cantante mexicano con su esposa: ‘Me enfurece’

Karla Souza contó la anécdota que compartió con un cantante en su viaje en avión entre Los Ángeles y México, que tiene que ver con la razón por la que éste se separó de su esposa luego de más de diez años de matrimonio.

Aunque no quiso revelar el nombre de la persona a quien se refería, aseguró que era muy famoso y los internautas comenzaron con sus teorías señalando a Eduin Caz, de Grupo Firme, quien anunció su ruptura con Daisy Anahy luego de llamarla ex en la entrega de unos premios.

“Te estoy hablando como de un doble estándar muy cagado, que no es cagado, me enfurece, le empecé a decir muchas cosas y lo acababa de conocer”, dijo en el podcast de Roberto Martínez. “Le decía no te estoy mentando madres a ti, le estoy mentando madres al pin… sistema machista”, agregó.

¿Qué le dijo el cantante a Karla Souza sobre su separación?

Cuando, como parte de su trabajo, el intérprete se va de gira a distintas ciudades, generalmente en ese tiempo le es infiel a su pareja, “historia muy conocida en México, los hombres poniendo el cuerno, ok, ya es muy normalizado”.

Sin embargo, todo toma un giro cuando él descubre que no está en el lugar en el que ella le dijo y que también lo engañó luego de dos meses de no tener intimidad. “Está tan tergiversado que no logra superar el hecho de que ella le haya pintado el cuerno”, explicó, por lo que tomó la decisión de divorciarse.

“Me dijo con toda honestidad que trató todo lo posible para que pudiera perdonarla y no le importara, pero su machismo innato mamado de niño no lo dejaba dejar de sentirse no suficiente hombre porque su esposa hizo una vez lo que él hace todo el pu… día”.