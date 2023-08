Michael Oher: ¿Por qué al exjugador no le gusta ‘The Blind Side’, película basada en su vida?

Michael Oher no estaba conforme con 'The Blind Side', película en la que fue interpretado por Quinton Aaron. (Foto: EFE / YouTube Warner Bros)

El exjugador de la NFL Michael Oher tiene razones para no gustarle la película de 2009 The Blind Side, que se basa en su vida y en su lazo con la familia Tuohy, a quienes denuncia por no adoptarlo y solo explotar su papel legal como tutores para su propio beneficio.

Uno de los pedidos de Oher –quien incluso fue campeón en el Super Bowl– es que se le repartan las regalías de la película nominada en los Oscar, que incluso le dio un premio de la Academia a Sandra Bullock. En la historia, Michael es interpretado por Quinton Aaron.

Además, quiere terminar con la tutela, algo a lo que accedieron Leigh Anne y Sean Tuohy a través de su abogado, que acusó a Oher de extorsionarlos al pedirles 15 millones de dólares.

Sandra Bullock y Quinton Aaron protagonizan 'The Blind Side', basada en la adopción de Michael Oher. (Foto: YouTube Warner Bros)

¿Qué opina Michael Oher de su película?

El exdeportista en Baltimore Ravens, Carolina Panthers y Tennessee Titans ha expresado que el popular filme perjudicó su carrera, ya que la gente lo juzga de más no solo por su incidencia en el campo de juego.

En sus memorias I Beat the Odds, aseguró que no describe su vida. “Si bien la película hizo un gran trabajo al crear conciencia sobre los adolescentes en hogares de crianza que podrían tener éxito si se les diera una familia amorosa y una oportunidad, no hizo un buen trabajo al describir con precisión mi vida. Las situaciones se exageran por el bien de Hollywood”, escribió.

Asimismo, criticó 2 aspectos: que se le hiciera ver como un tonto y que le enseñaran a jugar futbol americano. “Sentí que me retrataba como un tonto en lugar de como un niño que nunca había tenido una instrucción académica constante y terminó prosperando una vez que la obtuvo”, agregó vía Today.

“No pude entender por qué el director eligió mostrarme como alguien a quien se le tenía que enseñar futbol. Ya fuera S.J. moviendo botellas de ketchup o Leigh Anne explicándome de qué se trata el bloqueo, vi esas escenas pensando: ‘¡No, ese no soy yo en absoluto!’. He estado estudiando el juego desde que era un niño”.

Quien estuvo entre los 3 y 18 años en diferentes hogares argumenta que sobrevivió antes de conocer a los Tuohy, lo que minimizó el trabajo y empeño que dedicó los primeros años de su vida.