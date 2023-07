Max Verstappen dice que no le interesa ‘nada’ la película de Brad Pitt sobre la Fórmula 1

A Max Verstappen no le interesa mucho la docuserie Drive to Survive y tampoco la nueva película de Brad Pitt sobre la Fórmula 1 a pesar de que podría tener un pequeño cameo en la producción.

El actor estadounidense Brad Pitt aprovechó el Gran Premio de Gran Bretaña del pasado fin de semana para filmar algunas escenas de la película en la que interpreta a ‘Sonny Hayes’, un piloto de automovilismo deportivo.

La producción de la película instaló un garaje adicional para un ficticio undécimo equipo de F1 en Silverstone. Pitt rodó, a bordo de un monoplaza de la F2 modificado por Mercedes, en los dos días previos al GP de Gran Bretaña y participó en las prácticas libres.

Brad Pitt en el circuito de Silverstone. (FOTO: EFE)

El actor se involucró casi por completo en el Gran Premio de F1 y convivió con los pilotos en la junta del viernes, pero a pesar de eso, la película no despertó ningún interés en Verstappen.

“Ya me había reunido con él en Austin (Estados Unidos) el año pasado, y por supuesto muy brevemente el viernes durante la junta de pilotos, donde querían hablar un poco sobre lo que van a hacer”, comentó el neerlandés a Motorsport. “Creo que van a utilizar algunas tomas de todo el mundo. Pero, por lo demás, no me interesa nada”.

Verstappen y Brad Pitt se saludan en el Gran Premio de Gran Bretaña de F1. (FOTO: EFE)

Verstappen, quien hace un par de años se negó a seguir participando en la serie de Netflix Drive to Survive porque consideraba que los productores dramatizaban demasiado, respondió que sí le gustaría que la película de Brad Pitt sea más realista, “pero ya sabes, todo está bien para mí, realmente no me interesa mucho”.

¿De qué trata la película de Brad Pitt sobre la Fórmula 1?

Brad Pitt interpretará a ‘Sonny Hayes’, un piloto de Fórmula 1 que vuelve del retiro para competir junto a un novato llamado ‘Joshua Paerce’ (intepretado por Damson Idris) y otros pilotos.

La película será dirigida por Joseph Kosinski, quien también estuvo al frente de la exitosa Top Gun: Maverick; el guión será de Ehren Kruger, uno de los tres guionistas de la película protagonizada por Tom Cruise.

Apple Original Studio adquirió los derechos del proyecto coproducido por Plan B Productions, empresa de Pitt, y contará con un presupuesto de entre 130 y 140 millones de dólares, según Variety.

Jerry Bruckheimer, productor de cine, y Lewis Hamilton, piloto de Mercedes y siete veces campeón de F1, también están involucrados en el proyecto como coproductores.

“Hemos estado involucrados desde mucho antes”, comentó Toto Wolff, jefe del equipo Mercedes-AMG. “Enviamos a Brad a una escuela de manejo en Francia, pasando por distintos autos desde la Formula 4 hacia arriba e intentamos ser de mucha ayuda en la narrativa. Lewis es productor ejecutivo, así que quiso asegurarse de cuando llegue el lanzamiento de la película sea lo más realista posible”.