F1: Ya hay fecha de estreno de temporada 5 de ‘Drive to Survive’ en Netflix; sí sale Verstappen

Netflix estrenará la quinta temporada de 'Drive to Survive'. (Twitter @NetflixLAT)

La Fórmula 1 está en periodo de vacaciones, pero la buena noticia para todos los amantes del automovilismo es que próximamente se estrenará la temporada 5 de Drive to Survive, la popular serie documental de Netflix.

Drive to Survive se ha convertido desde el lanzamiento de su primera temporada, en 2019, en un gran atractivo para los seguidores de la F1 ya que muestra imágenes exclusivas de la competencia, de las escuderías y, por supuesto, de los pilotos.

La docuserie de Netflix no solo recapitula cada una de las carreras del campeonato, también refleja la tensión en los equipos, los conflictos entre pilotos y en algunos casos, aspectos de las vidas privadas de los competidores.

Una de las grandes sorpresas de la temporada 5 de Drive to Survive es que sí cuenta con la presencia del bicampeón Max Verstappen, quien se había negado a participar en la serie documental si no aceptaban sus condiciones. También no podía falta el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez.

La temporada 5 de Drive to Survive será estrenada el 24 de febrero. Por lo mientras, Netflix ya lanzó un primer adelanto en el que destaca “un nuevo amanecer en la F1″ por los cambios al reglamento en 2022.

Les tengo un montón de noticias a todos los aficionados al deporte ⚽, ⛳, 🏎️, 🎾, 🏉. Primero que nada:



DRIVE TO SURVIVE (24 de febrero de 2023)



No solo tenemos fecha de lanzamiento, sino que acá puedes ver un primer vistazo de la quinta temporada… ¿Quién está en la silla? 👀 pic.twitter.com/PTzaAn9wOM — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) January 12, 2023

¿Cuándo inicia la temporada 2023 de la Fórmula 1?

La Fórmula 1 regresará con el Gran Premio de Bahréin, a realizarse del 3 al 5 de marzo del 2023.

Este año el campeonato contará por primera vez con 24 carreras, incluida la última incorporación del Gran Premio de Las Vegas y seis carreras sprint.

El Gran premio de Qatar regresa al calendario de la Fórmula 1 el 8 de octubre, mientras que el GP de China fue cancelado nuevamente por la pandemia de COVID-19.

El cierre de la temporada de Fórmula 1, como ha sido costumbre en los últimos años, será en Abu Dhabi el 26 de noviembre.