¿Qué es el ‘Efecto Tetris’? La razón por la que ‘ves’ tu videojuego antes de dormir

El Efecto Tetris ha ayudado a desarrollar tratamientos terapéuticos con personas que tienen pensamientos intrusivos (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Shutterstock).

¿Has estado por muchas horas con un videojuego o realizado alguna actividad muy repetitiva y, cuando te vas a dormir, lo ‘ves’ de nuevo en tu cabeza? Probablemente hayas experimentado el ‘Efecto Tetris’.

A finales de los años 90, Robert Stickgold —profesor de la Universidad de Harvard— estuvo de vacaciones con su familia y fue a escalar una montaña. Al irse a dormir, se dio cuenta de que revivía la sensación de estar ahí. Hizo un segundo intento y, al volver a verse trepando rocas en su mente, se dio cuenta de que había algo más: un muy importante y poco indagado material de estudio científico.

Fue entonces cuando alumnos de Stickgold le sugirieron que habían tenido una sensación parecida al jugar a Tetris, un videojuego que se había popularizado a gran escala durante años, y fue así como iniciaron con el estudio.

Los participantes que formaron parte de la investigación jugaron, durante tres días seguidos, jornadas de 7 horas a Tetris, y los reportaron ver imágenes del juego mientras se quedaban dormidos, antes de quedar completamente inconscientes.

Los resultados fueron incluso comprobados en personas con amnesia, es decir, pacientes que tienen dañada la zona del hipocampo, parte del cerebro que se encarga de la memoria a corto plazo. Los pacientes describieron que venían piezas cayendo, pese a que no tenían recuerdos de haber jugado.

Los resultados fueron registrados como parte del estudio Replaying the Game: Hypnagogic Images in Normals and Amnesics (Rejugando el juego: imágenes hipnagógicas en personas sanas y amnésicas), que fue publicado en el año 2000 y tuvo un impacto significativo en la rama de la psicología.

¿Y esto para qué funciona? Los videojuegos como Tetris podrían ayudar en el tratamiento de traumas

Las investigaciones de Stickgold y algunos colegas relacionados con estudios del sueño —como el Dr. Adam Haar Horowitz— han inspirado a nuevas técnicas terapéuticas. Una de las más conocidas, para mitigar el impacto de traumas.

En entrevista para la Australian Broadcasting Corporation, la neurocientífica Emily Holmes aseguró que los videojuegos como Tetris pueden ayudar a las personas con experiencias traumáticas, específicamente con aquellas que desarrollan pensamientos intrusivos, es decir, ideas repentinas o flashbacks que tienen repercusiones como angustia o ansiedad.

“No puedes tener una imagen muy vívida y jugar Tetris a la vez”, explica la investigadora sobre la técnica terapéutica, la cual consiste en hacer que los pacientes recuerden la memoria traumática antes de jugar Tetris con el objetivo de ‘realmacenar’ el recuerdo y que sea menos vívido.

“Esta técnica en particular no trata de borrar recuerdos”, explica. “Lo que intentamos es reducir la cantidad de veces que un recuerdo intrusivo aparece en la mente”.

Actualmente, el juego de Tetris es muy accesible en sus diversas versiones, lo cual lo convierte en una buena terapia: “Hubo un número muy, muy grande de experimentos de laboratorio antes de llegar a lo que estamos haciendo hoy”, apunta en una aparición para la cadena británica BBC.

El Tetris y la obsesión por ordenar

Según un artículo del profesor de psicología de la Universidad de Sheffield Tom Stafford para BBC, el gran éxito del Tetris probablemente tiene su génesis de la obsesión por ordenar.

Sin embargo, lo que lo vuelve tan adictivo es la propia acción de lograr acomodar las líneas, pues las figuras imperfectas crean una constante tarea qué realizar, y, de ese modo, se pueden ir muchas horas jugando.

En otras palabras, cada una de las piezas es la solución que, a su vez, da como resultado un nuevo problema por resolver. El científico describe esto como “una cadena de estas soluciones parciales y tareas sin resolver que se generan sin parar”, de modo que te mantienes ocupado.