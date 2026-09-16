¿Qué se sabe de la desaparición de Dorian Olivo, estudiante de la UAEM?

Dorian Olivo en la Facultad de Nutrición de la Universidad Autónoma del Estados de Morelos. (Quadratín).

La estudiante española Claudia Tacoronte fue asesinada en Cuautla, Morelos. Tras las primeras investigaciones, las autoridades ubicaron al sospechoso del feminicidio: un hombre al que apodan ‘El Trompas’.

Tacoronte llegó a México como parte de un intercambio estudiantil con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). Cursaba un grado en ciencias de la educación.

Es la cuarta alumna de la institución educativa asesinada en siete meses. Se suman Kimberly Ramos, Karol Toledo y Michelle Itzayana Fuentes, casos que ya habían provocado protestas y paros estudiantiles.

Además, está el caso de la desaparición de Dorian Alí Olivo Rodríguez, de 20 años. Desapareció en junio de este año.

Esto se sabe de la desaparición de Dorian Olivo, estudiante de la UAEM

Quadratín reportó que Dorian Alí Olivo Rodríguez, estudiante de la Facultad de Nutrición desapareció el día 2 de junio.

De acuerdo con la información difundida por familiares y amigos del universitario, el joven habría viajado hacia la zona de Tres Marías en compañía de una mujer cuya identidad hasta el momento no ha sido establecida por las personas allegadas.

Testigos y familiares señalaron que la última ubicación registrada por el teléfono celular del estudiante se localizó en un entronque vial ubicado entre los municipios de Cuernavaca y Huitzilac, zona donde se perdió la comunicación.

Al momento de su desaparición, Olivo Rodríguez vestía una chamarra de piel color café, playera negra, pantalón de mezclilla azul, botines negros y utilizaba lentes, características con las que se ha pedido vigilar la periferia.

Ante esta situación, familiares y conocidos de la víctima solicitaron de manera urgente el apoyo de la ciudadanía y de las comunidades universitarias para aportar cualquier dato o información que contribuya de forma directa a su pronta localización.

“Dorian Alí Olivo Rodríguez, estudiante de 20 años de la Facultad de Nutrición de la UAEM, fue reportado como desaparecido luego de que se perdiera contacto con él desde el pasado 2 de junio. Su última ubicación se localizó en un entronque entre Cuernavaca y Huitzilac”.

A estos episodios sin resolver de estudiantes de la UAEM se suma la desaparición de Viridiana Anaid Morales en 2012, según el colectivo Existimos porque Resistimos, Morelos.

“El discurso oficial del gobierno invisibiliza la memoria colectiva y la resistencia estudiantil. No basta con mencionar a la UAEM como institución: son las y los estudiantes quienes han sostenido la exigencia de justicia, quienes han acompañado a las familias y señalado la tibieza de las autoridades”, consignaron en la publicación.

Con información de EFE y Quadratín.