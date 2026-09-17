Clima en Puebla y Morelos: viernes 18 de septiembre con temperaturas variables

Así estará el clima para Puebla y Morelos el viernes 18 de septiembre.

El clima en Puebla y Morelos para este viernes 18 de septiembre será de cielo nublado. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé temperaturas entre 8°C y 25°C en la región. Se esperan vientos ligeros y mañanas frescas.

¿Qué temperatura hará mañana en Puebla y Morelos?

La ciudad de Puebla registrará temperaturas mínimas de 9.3°C y máximas de 24.3°C. El cielo estará nublado con viento a 7 km/h. En la capital poblana, se esperan valores entre 9°C y 25°C.

Cuernavaca, Morelos, tendrá temperaturas entre 11.7°C y 24.0°C, con viento a 5 km/h. Cholula, Puebla, registrará mínimas de 9.3°C y máximas de 22.7°C, con vientos a 7 km/h.

¿Lloverá mañana en Puebla y Morelos?

Puebla y Morelos tendrán cielo nublado, pero con baja probabilidad de lluvia en las ciudades principales. Los vientos serán ligeros, entre 5 y 7 km/h, lo que propicia un ambiente fresco.

Las condiciones climáticas en Puebla y Morelos se mantendrán estables. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no ha emitido alertas por fenómenos extremos. No se esperan tormentas o vientos fuertes en la región.

¿Cómo estará el clima en Puebla y Morelos este fin de semana?

El pronóstico extendido para los próximos tres días en Puebla y Morelos es el siguiente:

Viernes 18 de septiembre : Máxima de 25°C, Mínima de 8°C, Medio nublado, viento de 8 km/h.

: Máxima de 25°C, Mínima de 8°C, Medio nublado, viento de 8 km/h. Sábado 19 de septiembre : Máxima de 24°C, Mínima de 10°C, Cielo nublado, viento de 5 km/h.

: Máxima de 24°C, Mínima de 10°C, Cielo nublado, viento de 5 km/h. Domingo 20 de septiembre: Máxima de 24°C, Mínima de 10°C, Cielo nublado, viento de 7 km/h.

La tendencia para el fin de semana en Puebla y Morelos es de estabilidad. Las temperaturas máximas rondarán los 24°C, y las mínimas los 10°C. El cielo seguirá nublado, sin lluvias.

¿Cómo prepararse para el clima fresco en Puebla y Morelos?

Ante las mañanas frescas y temperaturas moderadas, se recomienda vestir en capas para adaptarse. Es importante mantenerse hidratado, sobre todo si se realizan actividades al aire libre. No se prevén temperaturas extremas.

Para quienes salgan por la mañana, es aconsejable llevar un suéter ligero o chamarra. La probabilidad de lluvia es baja, pero tener un paraguas es buena medida. Las actividades al aire libre se pueden planear.

Este artículo ha sido generado con el apoyo de IA y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros términos y condiciones.