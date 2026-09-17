Máynez denuncia expulsión de alumno que mostró baños sin agua en escuela de Oaxaca: ‘Por decir la verdad’

Jorge Álvarez Máynez denunció expulsión de alumno que mostró baños sin agua en escuela de Oaxaca.

Un estudiante presuntamente fue expulsado de la escuela Centro de Estudios Tecnológicos del Mar (CETMAR 05) en Salina Cruz, Oaxaca, tras exhibir en redes sociales que los baños del plantel estaban sucios y sin agua.

El joven difundió un video en el que mostró las condiciones de los sanitarios del plantel, entre ellas falta de agua, fugas, suciedad y espacios fuera de servicio.

Durante la grabación cuestionó que la institución exigiera uniforme completo y corte de cabello a sus estudiantes, mientras los baños permanecían deteriorados.

Después de que el material circuló en redes sociales, familiares y alumnos denunciaron que el estudiante había sido expulsado del CETMAR 05, plantel de bachillerato.

Escuela niega expulsión de alumno en Oaxaca

La dirección del CETMAR 05 rechazó que el alumno haya sido expulsado o sancionado y aseguró que conserva su condición de estudiante regular.

El plantel informó además que trabaja con el Comité de Padres de Familia en la rehabilitación de los sanitarios. Indicó que concluyeron las labores en el módulo para mujeres y que posteriormente intervendrán los baños para hombres.

Sin embargo, el alumno afirmó que inicialmente sí fue retirado de la institución y que las autoridades modificaron posteriormente su decisión.

Tras la denuncia hecha por el estudiante, medios locales difundieron fotografías del cambio de los baños en dos días y mencionó que el trabajo de mejoras continuará en coordinación con los padres de familia y directivos del plantel.

Jorge Álvarez Máynez presenta queja ante CNDH tras supuesta expulsión de estudiante en Oaxaca

Jorge Álvarez Máynez, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por las presuntas represalias contra el estudiante.

Álvarez Máynez sostuvo que el joven fue castigado por mostrar las condiciones de la escuela y no por infringir alguna norma.

“No lo castigaron por romper una regla: lo castigaron por decir la verdad. Presenté una queja ante la CNDH para exigir su reinstalación inmediata”, publicó en sus redes sociales el líder de Movimiento Ciudadano.

Por ello, solicitó la intervención de la CNDH para garantizar su reincorporación y detener posibles represalias.

La queja fue recibida en la Oficialía de Partes del organismo nacional con el folio 87374/2026 y está dirigida a su presidenta, María del Rosario Piedra Ibarra.

El documento denuncia posibles actos de coacción y hostigamiento por parte de personal directivo y docente, así como afectaciones a los derechos a la educación, la libertad de expresión, la salud, la higiene escolar, la integridad personal y el debido proceso.

*Con información de Quadratín