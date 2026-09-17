Wall Street abre con ganancias tras decisión de la Fed: ¿Cómo opera HOY?

Los mercados de renta variable operan con variaciones positivas, a medida que el mercado analiza la decisión de política monetaria de la Reserva Federal, mientras considera que las presiones inflacionarias podrían contenerse.

El Nasdaq reporta un incremento de 1.52 por ciento, en los 26 mil 376.80 enteros, le sigue el S&P 500 con 0.94 por ciento, en los 7 mil 22.37 puntos, mientras que el Dow Jones con 0.53 por ciento más, se coloca en las 51 mil 733.91 unidades.

“Anticipamos que la sesión tenga un tono positivo luego de una reducción de los precios del crudo, la mayor confianza en que el Fed controlará la inflación y de que el Banco de Inglaterra (BoE) no realizara ajustes de tasas. Arabia Saudita está facilitando el transporte de crudo mediante transferencias de barco a barco tras el ataque al oleoducto Este-Oeste”, indicaron analistas de Grupo Financiero Ve por Más.

Del lado de Europa los avances son encabezados por el FTSE 100 con 1.25 por ciento, en los 10 mil 821.55 enteros, el IBEX 35 de España suma 1.18 por ciento, con 19 mil 868.30 unidades, en Alemania el DAX sube 0.85 por ciento a 25 mil 753.41 puntos, y el CAC 40 de Francia con 0.69 por ciento más, ronda en los 8 mil 194.80 enteros.

En nuestro país, los dos centros bursátiles presentan aumentos con 0.19 por ciento para el caso del S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores, que se coloca en las 63 mil 627.77 unidades, mientras que el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores se coloca en los mil 292.66 enteros, suma 0.20 por ciento.

Por su parte, en el mercado internacional de petróleo, el precio del West Texas Intermediate se coloca en los 100.60 dólares por barril, ya que resta 1.81 por ciento, mientras que el Brent con 2.22 por ciento menos, cotiza en los 103.45 billetes verdes por unidad.