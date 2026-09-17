Peso necesita un ‘vuelve a la vida’ tras puente: ¿Cuánto pierde ante el dólar HOY 17 de septiembre?

Así cotiza el peso ante el dólar en el regreso de las operaciones en México tras el puente del 16 de septiembre.

El peso mexicano extiende sus pérdidas ante el dólar después de que la Reserva Federal cumplió con un ‘témido’ pronóstico esperado por el mercado.

La Fed de Kevin Warsh subió la tasa de interés por primera vez desde 2023 y dos terceras partes del Comité Federal de Mercado Abierto valoran aplicar otro aumento antes del final de 2026.

“Retiramos una dosis de estímulo para que las condiciones financieras y crediticias sean más consistentes con nuestros objetivos finales. Esa fue la decisión”, argumentó Warsh en la rueda de prensa posterior a la decisión.

El aumento a la tasa en EU ‘pega’ a uno de los atractivos del peso: El diferencial de tasas. Mientras la Fed sí subió su indicador, el Banxico mantuvo el suyo y adelantó que la pausa de los movimientos será prolongada.

¿Cómo está el tipo de cambio HOY?

Datos de Bloomberg muestran que el tipo de cambio se ubica en las 17.18 unidades, 3 centavos más en comparación con el último dato de cierre del Banxico del 15 de septiembre.

El banco Banamex informó que el dólar se vende en 17.62 pesos, mientras que el precio de compra es de 16.65 unidades por cada billete verde.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.95 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 9.52 por ciento.

Entre las divisas más apreciadas ante el dólar están el rand sudafricano con 0.90 por ciento; el florín húngaro con 0.84 por ciento; el shekel israelí con 0.67 por ciento; la corona sueca con 0.53 por ciento, y el dólar neozelandés con 0.44 por ciento.

Con información de Bloomberg