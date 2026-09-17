(VIDEO) ‘Terror’ en vuelo de Irán: Turbulencia destroza el techo de un avión durante aterrizaje forzoso

Turbulencia destroza el techo de un avión Boeing 737 de Sepehran Airlines. (Foto: captura de pantalla)

Momentos de pánico vivieron los pasajeros de un vuelo de Sepehran Airlines en Irán, luego de que el avión enfrentara fuertes turbulencias y sufriera daños en la cabina durante el regreso de emergencia al aeropuerto de Mashhad.

El incidente ocurrió poco después del despegue, cuando uno de los neumáticos del Boeing 737 reventó y uno de sus motores sufrió daños, por lo que la aeronave tuvo que regresar al aeropuerto.

¿Qué pasó con el avión Boeing 737 de Sepehran Airlines?

De acuerdo con información difundida por la BBC News, el Boeing 737 experimentó problemas poco después de despegar de Mashhad. En medio de la situación, las fuertes turbulencias provocaron el colapso de una buena parte del techo de la cabina, lo que generó momentos de tensión entre los pasajeros.

La aeronave finalmente regresó al aeropuerto de Mashhad para realizar un aterrizaje de emergencia.

El vuelo ya había presentado problemas técnicos antes de despegar. Según los reportes, había sido cancelado en dos ocasiones el 13 de septiembre, un día antes del incidente, debido a fallas técnicas.

El incidente ocurre en un contexto complicado para la aviación iraní. El país enfrenta desde hace décadas restricciones y sanciones de Estados Unidos que han dificultado el acceso a repuestos, componentes y servicios de mantenimiento para aeronaves.

Estas limitaciones han representado un desafío para las aerolíneas iraníes, que dependen de una flota cuya operación y mantenimiento pueden verse afectados por la dificultad para conseguir piezas y servicios especializados.

El incidente del Boeing 737 de Sepehran Airlines volvió a poner el foco en las condiciones de mantenimiento y seguridad que enfrentan las aerolíneas de Irán bajo estas restricciones.

EU reúne a bancos internacionales para cortar las vías financieras de Irán

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos reunió este miércoles a representantes de instituciones financieras de todo el mundo para compartir información destinada a cortar los flujos de ingresos y las redes de adquisición vinculadas al Gobierno de Irán, dentro de su operación para aislar económicamente a Teherán.

La reunión fue organizada por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, en inglés), dependiente del Tesoro, como parte de una campaña lanzada por Washington para combatir las redes financieras iraníes y limitar su acceso al sistema financiero internacional.

Según el Tesoro, el encuentro permitió proporcionar al sector financiero información sobre los nodos, facilitadores y redes que permiten a Irán y a sus aliados acceder a relaciones de corresponsalía bancaria en Estados Unidos.

Washington sostiene que esas redes son utilizadas para lavar dinero, adquirir armas y financiar actividades terroristas.

Con información de EFE