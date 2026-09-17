Planet Fitness llega a 50 clubes en México

Planet Fitness alcanzó los 50 clubes en México, un hito que marca una nueva etapa para la cadena estadounidense de gimnasios y refuerza su apuesta por el mercado nacional. A cuatro años del inicio de la expansión de Fitness para Todos, operador de la marca en México, la compañía busca aprovechar el potencial de un mercado donde todavía existe un amplio universo de personas que no realizan actividad física de manera habitual.

La celebración de la unidad número 50 reunió a directivos de Planet Fitness, inversionistas, socios comerciales, arrendadores, proveedores y colaboradores, quienes destacaron la evolución de la marca desde su llegada al país. Para la compañía, este crecimiento representa más que una cifra: es la confirmación de que su modelo de negocio, desarrollado originalmente en Estados Unidos, puede adaptarse al consumidor mexicano y escalar en un mercado internacional.

https://www.planetfitness.mx/gyms (Nicolas Tavira)

Planet Fitness llegó a México en 2018 y, posteriormente, Fitness para Todos comenzó a desarrollar unidades bajo el esquema de franquicia en 2022. La expansión tomó impulso en un momento complejo para la industria de gimnasios, tras los cierres y restricciones derivados de la pandemia. Pese a ello, la compañía avanzó con una propuesta enfocada en reducir las barreras de entrada al ejercicio, mediante precios accesibles, instalaciones equipadas y una experiencia orientada a generar un ambiente de aceptación.

El club número 50 también refleja la evolución de la oferta de servicios de la cadena. La unidad cuenta con beneficios asociados a las distintas membresías, entre ellos, el acceso a cabinas de bronceado para los socios PF Black Card®, así como la posibilidad de llevar a un invitado cada vez que acudan al club, e incluso disfrutar de servicios de corte de cabello en sus instalaciones. A través de estos servicios, Planet Fitness busca ampliar la experiencia de sus usuarios más allá del entrenamiento tradicional y ofrecer un mayor valor a sus membresías.

Durante la inauguración, Colleen Keating, presidenta de Planet Fitness Internacional, destacó que México se ha convertido en un mercado estratégico para la compañía y que alcanzar las 50 unidades representa uno de los hitos relevantes de su operación. La directiva señaló que una de las principales barreras para comenzar una rutina de ejercicio es la intimidación que algunas personas sienten al entrar por primera vez a un gimnasio.

En entrevista durante la ceremonia para El Financiero, David Raya Medina, CEO de Planet Fitness México, explicó que alcanzar las 50 unidades confirmó la escalabilidad del modelo fuera de Estados Unidos. Uno de los momentos decisivos, señaló, ocurrió hace aproximadamente dos años, cuando la empresa comenzó a observar no sólo la llegada de nuevos usuarios, sino también una mayor permanencia de sus socios y la formación de una comunidad alrededor de los clubes.

David Raya Medina, CEO de Planet Fitness México. (Nicolas Tavira)

Raya destacó que adaptar la propuesta al mercado mexicano también fue determinante. Mientras en Estados Unidos el entrenamiento suele tener un enfoque más individual, en México existe una mayor búsqueda de acompañamiento y cercanía. Por ello, Planet Fitness incorporó elementos que permiten a los usuarios entrenar a su propio ritmo, pero con el respaldo de un equipo dispuesto a orientarlos cuando lo necesiten.

Esta estrategia, de acuerdo con el directivo, ha permitido diferenciar a la cadena de otros competidores que tradicionalmente se enfocan en personas que ya tienen el hábito de acudir al gimnasio. Planet Fitness busca atraer también a quienes nunca han asistido a uno o tuvieron experiencias negativas en estos espacios, con la intención de ofrecer un entorno libre de críticas y reducir la presión asociada con comenzar una rutina de ejercicio.

Raya adelantó que la compañía continuará trabajando en nuevos servicios para fortalecer la experiencia de sus socios. Entre las próximas incorporaciones mencionó cabinas individuales de sauna con luz roja, además de otros elementos que forman parte de lo que Planet Fitness denomina el “factor wow”: una experiencia que busca sorprender al usuario desde que entra al club.

Desde la perspectiva de los inversionistas, el desempeño de la operación mexicana también ha contribuido a validar el modelo. En entrevista durante la inauguración, Ben Nemo, inversionista y asesor estratégico, destacó que su experiencia como propietario de clubes de Planet Fitness en Estados Unidos les permitió identificar el potencial de la marca para atender a consumidores que tradicionalmente permanecen fuera del mercado fitness.

Ben Nemo, inversionista y asesor estratégico. (Nicolas Tavira)

Nemo explicó que la oportunidad en México consiste en “democratizar el fitness” y acercar el ejercicio a una población amplia que enfrenta barreras como el precio, la falta de conocimiento sobre cómo utilizar un gimnasio o la sensación de no pertenecer. En los primeros años, uno de los principales retos fue convencer a bancos y socios financieros de que el modelo estadounidense podía replicarse con éxito en México.

El avance hasta las 50 unidades, afirmó, ha contribuido a cambiar esa percepción. El crecimiento no sólo ha fortalecido la confianza de los inversionistas, sino que también ha generado interés entre arrendadores y desarrolladores, debido al tráfico que los clubes pueden aportar a centros comerciales y otros espacios comerciales.

De cara a los próximos años, la compañía tiene una meta ambiciosa. Nemo señaló que la visión de largo plazo es superar los 200 clubes en México, aunque reconoció que el acceso al financiamiento será determinante para definir la velocidad con la que podrá avanzar esta expansión.

https://www.planetfitness.mx/gyms (Nicolas Tavira)

Con 50 unidades en operación, más de mil colaboradores y una estrategia que combina accesibilidad, comunidad y nuevos servicios, Planet Fitness busca convertir este hito en el punto de partida de una nueva fase de crecimiento. La apuesta de la compañía es ampliar su presencia en México y, al mismo tiempo, incorporar a más personas a una vida físicamente activa, bajo una propuesta que busca que acudir al gimnasio sea una decisión motivada por el gusto y no por la obligación.