Fallece Anay Beltrán Reyes, diputada de Morena, a los 44 años

La diputada Anay Beltrán Reyes, de 44 años y perteneciente a Morena, falleció, según confirmó este jueves el senador Ricardo Monreal Ávila.

“Lamento profundamente el fallecimiento de la diputada Anay Beltrán Reyes, gran legisladora, luchadora social y mujer comprometida con su tierra y su gente. Mi solidaridad y mis más sinceras condolencias a su familia y seres queridos. Descanse en paz”, expresó Monreal en su cuenta de X.

Anay Beltrán Reyes era diputada por Morena del distrito 8 (Tultitlán / Cuautitlán Izcalli, Estado de México) para el periodo 2024-2027.

Varios diputados morenistas expresaron sus condolencias, entre ellos Dolores Padierna, Julia Olguín, Rosario Orozco e Higinio Martínez. La gobernadora Delfina Gómez se sumó al pésame.

Asimismo, la cuenta oficial del Partido Morena emitió una esquela para lamentar el fallecimiento de Beltrán Reyes.

La muerte de la legisladora Anay Beltrán ocurre luego de que en semanas recientes falleciera el diputado federal de Morena, Zenyazen Escobar García.

El legislador de 42 años, Zenyazen Escobar, representaba al distrito 16 de Veracruz y previamente fue secretario de Educación estatal en el Gobierno del morenista Cuitláhuac García.

La actividad legislativa de Anay Beltrán

La diputada Anay Beltrán tenía actividad parlamentaria reciente en la Cámara de Diputados. De acuerdo con el Sistema de Información Legislativa (SIL), presentó apenas el 8 de septiembre una solicitud para retirar una iniciativa relacionada con la actividad de bombardeo de nubes.

Beltrán Reyes formaba parte de la LXVI Legislatura y llegó a San Lázaro por el principio de mayoría relativa, para representar al Distrito 8 del Estado de México.

En la Cámara de Diputados participaba en las comisiones de Derechos Humanos, Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, así como Reforma Política-Electoral.

Antes de eso, Beltrán desarrolló su trayectoria en Tultitlán, donde ocupó la Secretaría del Ayuntamiento y participó en la estructura territorial de Morena.

Con información de Quadratín.