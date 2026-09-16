¿Quién es Richard Millán, el alcalde de Elota que provocó polémica por su vestimenta para ‘El Grito’?

El alcalde de Elota, Richard Millán, encabezó los festejos patrios con una vestimenta que generó múltiples comentarios en redes sociales. (Redes sociales).

El presidente municipal de Elota, Sinaloa, Richard Millán Vázquez, llamó la atención en redes sociales por el atuendo que utilizó durante los festejos patrios y con el que encabezó la ceremonia del Grito de Independencia la noche del 15 de septiembre.

El alcalde apareció con un traje negro de inspiración militar, con bordados claros, hombreras decoradas y una capa larga. Previamente, había difundido un video en sus redes sociales para invitar a los habitantes de Elota a participar en la celebración del 216 aniversario de la Independencia de México.

“Amigas y amigos elotences los invitamos a celebrar y festejar juntos el 216 aniversario de nuestra independencia mexicana”, expresó Millán en el mensaje.

Las imágenes del presidente municipal rápidamente circularon en plataformas digitales, donde usuarios hicieron comparaciones de su vestimenta con distintos personajes, entre ellos emperadores, personajes de ficción y el cantante Juan Gabriel, debido a los elementos decorativos del traje.

Las críticas también alcanzaron al propio alcalde, quien posteriormente respondió a los comentarios sobre su manera de vestir. En un video difundido en redes sociales, Millán sostuvo que sus gustos personales no le preocupan frente a las opiniones de otras personas.

“Así es. Teniendo a Dios en mi corazón, en mi vida, no me falta nada. No me importa que mucha gente no acepte mi forma de vestir, mis gustos. Yo soy feliz y Dios me protege y me bendice”, afirmó.

Alcalde de Elota suma escándalos y una cuenta pendiente con la Auditoría de Sinaloa

El episodio se suma a otras situaciones que han colocado al alcalde de Elota en la conversación pública. En enero de 2025 circularon imágenes de su oficina, cuya decoración incluía sillas doradas de estilo barroco, tapizadas con terciopelo azul, además de una réplica personalizada de una silla asociada con Benito Juárez.

En junio de 2025, Millán también viajó a París, Francia, para participar, según explicó, en un foro internacional de alcaldes sobre ciudades sostenibles. El presidente municipal afirmó entonces que buscaba proyectar a Elota y atraer empresas internacionales interesadas en invertir en el municipio.

Su administración enfrenta además un proceso de fiscalización relacionado con la Cuenta Pública 2025. De acuerdo con la información proporcionada sobre la revisión de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, fueron detectadas 87 observaciones en 130 rubros auditados, con recuperaciones probables por 13 millones 976 mil 738 pesos.

Estos recursos permanecen sujetos a aclaración dentro del procedimiento de fiscalización y no representan por sí mismos un desvío de recursos ya acreditado. El Ayuntamiento tiene hasta el 24 de septiembre de 2026 para presentar documentación y evidencias con las que busque solventar las observaciones.

Millán ha rechazado que exista un robo de recursos y ha señalado que parte de las inconsistencias obedecen a expedientes incompletos y a documentación que, según su versión, debe ser integrada por el Ayuntamiento.

El presidente municipal llegó al cargo para el periodo 2024-2027 como candidato ciudadano respaldado por Movimiento Ciudadano. En mayo de 2026, la dirigencia estatal del partido se deslindó de sus declaraciones después de que Millán manifestó públicamente su respaldo al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y aclaró que el alcalde no era militante de MC.