Del ‘coqueteo’ de Shakira al regaño a sus fans en el Grito de Independencia: Las polémicas de Aleks Syntek

En una de sus polémicas, Aleks Syntek decidió tirar al inodoro un disco de Karol G. [Fotografía. Cuartoscuro]

Quítale lo aburrido y ponle lo divertido… Aleks Syntek sumó un nuevo capítulo a su historial de polémicas durante las celebraciones por el Grito de Independencia de 2026, cuando interrumpió en distintas ocasiones su concierto en la alcaldía Benito Juárez.

El episodio se suma a una trayectoria en la que Aleks Syntek ha protagonizado distintas controversias por sus declaraciones y acciones, desde sus constantes críticas contra la música urbana hasta arrojar un disco de Karol G al inodoro.

Incluso tuvo un desencuentro con Shakira, a quien criticó por considerar que algunas de sus canciones recientes tenían letras “vulgares”.

¿Cuáles son las polémicas más conocidas de Aleks Syntek?

El reguetón ha sido uno de los principales motivos de controversia alrededor de Aleks Syntek. El cantante ha criticado durante años las letras y el contenido del género e incluso propuso regular su reproducción en espacios públicos durante determinados horarios, una postura que provocó críticas y discusiones en redes sociales.

En 2018, cuando un usuario de Twitter describió la música de Syntek como “para godínez”. El cantante respondió al comentario y el intercambio escaló hasta que utilizó expresiones consideradas clasistas contra el internauta. Tras las críticas, Syntek presentó su renuncia como embajador de buena voluntad y UNICEF México informó que la aceptó.

En 2024, durante una dinámica de El Podcast + Pedido, decidió arrojar al inodoro una copia de Mañana será bonito, de Karol G, después de señalar que no se identificaba con sus canciones.

Meses después, Syntek sostuvo que la dinámica había sido sacada de contexto y afirmó que la polémica tuvo consecuencias profesionales, pues algunos empresarios cancelaron conciertos que tenía previstos en Colombia y Estados Unidos.

Sin embargo, una de las controversias más delicadas ocurrió en 2018, cuando un adolescente británico de 17 años, conocido en redes como Lemon Brick, acusó públicamente a Syntek de enviarle mensajes inapropiados por Instagram y difundió capturas de las conversaciones. El joven afirmó que el músico lo llamó “lindo” y “sexy”, mientras que posteriormente Syntek negó haber cometido alguna conducta indebida.

La artista colombiana Shakira también protagonizó más de una controversia relacionada con Aleks Syntek. El cantante criticó las canciones que la colombiana dedicó a su separación de Gerard Piqué, pues consideró que debía tomar en cuenta a sus hijos al hablar públicamente sobre su expareja.

Tiempo después, recibió cuestionamientos por asistir a uno de sus conciertos en México y compartir una fotografía junto a ella.

La polémica aumentó cuando Syntek relató que, durante aquel encuentro, Shakira supuestamente “estaba muy coqueta” con él frente a su esposa e hija. Según el músico, la colombiana elogió varias veces su apariencia y le dijo que se veía joven y “muy guapo”, situación que, aseguró, lo hizo sentir incómodo.

¿Qué pasó con Aleks Syntek durante el Grito de Independencia?

La controversia más reciente comenzó durante el concierto gratuito que Aleks Syntek ofreció el 15 de septiembre de 2026 en la explanada de la alcaldía Benito Juárez, como parte de las actividades por el Grito de Independencia. Entre las canciones, el músico realizó varios monólogos que provocaron reacciones entre algunos integrantes del público.

Uno de los asistentes comenzó a pedirle que interpretara canciones de Marco Antonio Solís, ‘El Buki’, una insistencia que terminó por incomodar al cantante. Syntek respondió desde el escenario: “Entre más me digas eso, menos voy a cantar”.

Más tarde, preguntó quiénes eran realmente seguidores de su música y propuso subir al escenario a quienes llevaran una camiseta relacionada con él.

“Les voy a cantar a las que sí sean fans y traigan camisetas de Aleks Syntek porque la mayoría no trae ni son mis fans”, expresó.

En otro momento, incluso pidió al público que lo insultara para después continuar con el espectáculo: “Miénteme la madre como a Alex Lora, de una vez todos y ya me dejan tranquilo”.

Aleks Syntek también aprovechó el escenario para volver a expresar su rechazo al reguetón. El músico cuestionó que exponentes de otros géneros reciban menos apoyo y afirmó: “México es huapango, es bolero, el mariachi; recuerden que no somos reguetón”.