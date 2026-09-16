México ‘enciende’ plan para generar más energía: Hacienda elige a I Squared Capital para financiar proyectos

La Secretaría de Hacienda de México eligió a I Squared Capital para supervisar un vehículo de financiamiento encargado de captar inversiones para proyectos energéticos, como parte de un impulso más amplio del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para fortalecer la infraestructura del país.

Este mes, la cartera de Hacienda informó a los fondos de pensiones locales —que administran activos por 9 billones de pesos 517 mil millones de dólares)— que había elegido a I Squared como administrador del vehículo, según personas familiarizadas con el asunto. El tamaño y la estructura exactos del mecanismo de financiamiento, que financiaría proyectos en el sector eléctrico, aún se están definiendo, según las personas que pidieron no ser identificadas por tratarse de información privada.

I Squared, un inversionista en infraestructura que administra más de 60 mil millones en activos, superó a varias otras firmas para quedarse con el mandato, incluido un equipo de BlackRock Inc., según algunas de las personas. I Squared planea aumentar su presencia en México en el futuro, agregaron otras dos de las fuentes.

Representantes de I Squared y BlackRock declinaron hacer comentarios, mientras que la solicitud de comentarios a la Secretaría de Hacienda de México no obtuvo respuesta inmediata.

Esta medida se produce en un momento en que el gobierno busca atraer a inversionistas privados para que inviertan capital en la infraestructura del país. En mayo, la administración de Sheinbaum dio a conocer iniciativas para reducir la burocracia, mientras que el Congreso ha aprobado una ley para acelerar la autorización de proyectos de gran envergadura.

En eventos del sector celebrados en las últimas semanas en Ciudad de México y Nueva York, inversionistas con miles de millones a su disposición expresaron un optimismo cauteloso de que, por fin, el impulso está cobrando fuerza.

El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos mexicano informó en julio que podrá financiar hasta 80 mil millones de pesos para proyectos de energía renovable, canalizando esos fondos ya sea directamente a los proyectos o a través del mecanismo de financiación global que se está desarrollando.

I Squared, con sede en Miami, ha realizado esfuerzos similares en el sector energético a nivel mundial. Anteriormente este año, la empresa anunció que espera invertir mil millones en la red eléctrica de India, que se encuentra en expansión. Desde 2016, la compañía ha estado invirtiendo en Latinoamérica y ha destinado casi 5 mil millones en toda la región.

Fitch Ratings considera que las restricciones regulatorias y de ejecución, y no el financiamiento, son los mayores riesgos para ampliar la capacidad eléctrica.

El plan tiene como meta alcanzar 32 gigavatios de nueva capacidad para 2040, lo que requerirá una inversión de aproximadamente 37 mil 500 millones, señalaron los analistas de Fitch, Fiacro Jiménez Ramírez y Robard Williams, en un informe del viernes.

“El fuerte interés del mercado por el sector energético de México, respaldado por un marco regulatorio”, refuerza la opinión de la agencia de calificación de que los “principales riesgos del plan se relacionan con la ejecución por parte del sector privado y la capacidad de capital, más que con la disponibilidad de financiamiento”, indica el informe.