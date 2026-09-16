Un policía fue asesinado y Carlos Manzo canceló el Grito: Así fue la noche en que Uruapan entró en ‘código rojo’

El 15 de septiembre de 2025, un ataque armado contra policías municipales dejó un agente muerto y llevó a Carlos Manzo a cancelar el Grito de Independencia. (Cuartoscuro).

Cuarenta y siete días antes de ser asesinado en las festividades del Día de muertos, Carlos Manzo canceló el Grito de Independencia en Uruapan, cuando un ataque armado contra policías municipales dejó a un agente muerto y llevó al entonces alcalde a cancelar las fiestas patrias.

La agresión, que ya anticipaba la violencia que acabaría con la vida del líder del Movimiento del Sombrero, ocurrió alrededor de las 21:30 horas en un puesto de control ubicado sobre el Bulevar Industrial, frente a la planta de Pemex.

Sujetos armados dispararon contra los agentes municipales, lo que provocó la activación del llamado código rojo y el despliegue de un operativo de búsqueda en Uruapan y sus alrededores.

Tras el ataque, Manzo anunció la suspensión de las actividades patrias al argumentar que no existían condiciones para garantizar la seguridad de la población.

“Ante la agresión de un grupo de delincuentes a nuestra policía municipal en estos momentos declaro LA CANCELACIÓN de las fiestas patrias, la noche del Grito de Independencia y el desfile del 16 de septiembre para salvaguardar a la ciudadanía”, señaló el entonces alcalde.

Manzo también dirigió un llamado de auxilio a la presidenta Claudia Sheinbaum para solicitar la intervención del Gobierno federal en Michoacán.

La violencia contra policías municipales provocó la suspensión de las actividades patrias en 2025 en Urupana. 47 días después Carlos Manzo sería asesinado. (Cuartoscuro). (Juan José Estrada Serafín)

“...Hacemos un llamado urgente a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a respaldar al municipio de Uruapan y al estado de Michoacán con toda la fuerza del Estado mexicano para restablecer el orden ante las agresiones de estos grupos delictivos”, expresó.

El alcalde sostuvo que las agresiones eran perpetradas por grupos delictivos que utilizaban armas de uso exclusivo del Ejército y afirmó que buscaban “intimidar la paz social de los mexicanos”. También pidió que su llamado fuera difundido para visibilizar la solicitud de apoyo ante la Presidencia de la República.

La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán informó entonces que, mediante las cámaras de videovigilancia, había detectado a los atacantes y que continuaban las labores para localizarlos.

‘Un grito de justicia por Carlos Manzo’: Grecia Quiroz en ceremonia de inicio de Independencia en Uruapan

La alcaldesa Grecia Quiroz encabezó la ceremonia del Grito de Independencia desde el balcón del Palacio Municipal, en la Pérgola Municipal, y recordó que un año antes Manzo había decidido cancelar la ceremonia ante las condiciones de inseguridad.

“Hace un año, en una noche como esta, Carlos Manzo no pudo dar el Grito de Independencia. Privilegió proteger y cuidar a su gente; en lugar de irse, pidió ayuda. Una ayuda que nunca llegó a tiempo”, afirmó Quiroz durante su mensaje.

La alcaldesa también dedicó parte de su discurso a las víctimas de la delincuencia y a la memoria de Manzo.

“Esta noche hago un grito de justicia por Carlos, por todas las víctimas de la delincuencia, por un Uruapan libre y soberano”, expresó antes de iniciar la arenga.

Posteriormente, Quiroz realizó el tradicional Grito de Independencia e incluyó vivas a la libertad, a la memoria de Carlos Manzo y al restablecimiento de la paz en Michoacán.

El cambio entre ambas ceremonias ocurrió un año después de que la violencia llevara al gobierno municipal a suspender las celebraciones patrias y solicitar públicamente la intervención del Gobierno federal.