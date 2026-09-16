Sheinbaum le echa el guante a narcos en Jalisco: van 77 detenidos; 44 ligados al CJNG

El recuento de operativos federales en Jalisco incluye 77 detenidos, entre ellos objetivos vinculados con el CJNG y otras organizaciones. (Cuartoscuro).

Durante los primeros 23 meses del gobierno de Claudia Sheinbaum, las fuerzas federales desplegaron al menos 20 operativos relevantes contra organizaciones y actividades criminales con impacto en Jalisco, con un saldo de 77 personas detenidas, de las cuales 44 fueron vinculadas con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Las acciones se realizaron entre octubre de 2024 y septiembre de 2026 e incluyeron cateos contra células criminales, operativos contra operadores financieros, jefes de plaza y objetivos relacionados con organizaciones con actividades internacionales, de acuerdo con un recuento hecho por el periódico Reforma.

Entre los casos registrados se encuentra la captura de Abraham Oseguera Cervantes, “Don Rodo”, señalado como operador financiero del CJNG y hermano de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, en Tonaya. También fueron detenidos en Zapopan José Gabriel Soto Martínez, “El Uber”, y César Alejandro, “El Güero Conta”, mientras que en Guadalajara fue aprehendido el líder sindical Nazario Ramírez Ramírez.

Uno de los despliegues de mayor impacto ocurrió en febrero pasado en Tapalpa, donde fue abatido Oseguera Cervantes, “El Mencho”. Durante ese operativo, las autoridades reportaron la captura de dos personas y el abatimiento de siete, incluido el líder del CJNG.

¿Qué organizaciones han sido golpeadas por los operativos del gobierno federla?

Las operaciones también alcanzaron a organizaciones ajenas al CJNG. El 8 de octubre de 2024 fue detenido en Zapopan Andrew Clark, señalado como integrante de una organización transnacional dedicada al tráfico de cocaína y liderada por el canadiense Ryan Wedding.

En noviembre de ese mismo año, en Guadalajara, cayó Itania Noemí, “La Alemana”, señalada como operadora logística de una organización relacionada con Ismael “El Mayo” Zambada, del Cártel de Sinaloa.

Desde octubre de 2024, la Federación desplegó al menos 20 operativos en Jalisco contra organizaciones y actividades criminales, entre ellas, el CJNG. (Cuartoscuro).

En mayo de 2025, María del Rosario “N” fue detenida en Magdalena, señalada como integrante del CJNG y buscada por autoridades estadounidenses por delitos relacionados con tráfico de drogas, armas y trata de personas. Más recientemente, en Zapopan fue aprehendido Ángel, “El Canguro”, identificado como operador logístico de una red dedicada al tráfico de drogas sintéticas hacia Seattle y Tacoma.

Los operativos federales también incluyeron acciones contra otras actividades delictivas. En Ojuelos fueron detenidos 21 hombres y aseguradas armas, cartuchos, mariguana y equipo táctico. En Guadalajara, un despliegue contra un call center señalado por actividades de fraude dejó 20 personas detenidas.

Entre los casos de mayor relevancia también figura la detención, en febrero pasado, del Alcalde de Tequila, Diego Rivera, junto con tres funcionarios locales, en una diligencia relacionada con denuncias de extorsión. A ello se suma la captura reciente de Alexis “N”, señalado por su presunta participación en el asesinato del Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

El recuento no contempla las detenciones realizadas durante dos operaciones interestatales que dejaron 38 detenidos, debido a que las autoridades no informaron el desglose por entidad. Tampoco incluye a Audias Flores, “El Jardinero”, señalado como pieza clave del CJNG que operaba en Jalisco, pero detenido en Nayarit.

Durante la actual Administración federal también se realizaron al menos seis acciones relacionadas con otros delitos, entre ellas el aseguramiento de cientos de miles de litros de combustible robado, más de 1.8 millones de tabletas vinculadas con una red de medicamentos falsificados y 1.5 toneladas de cocaína en la costa de Jalisco.