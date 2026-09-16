¿Qué le pasó a Eliana Moreno? Así fue el accidente en helicóptero de la presentadora en Los Ángeles

Eliana Moreno dedicó los 16 años de su carrera periodística a realizar reportes desde el aire. [Fotografía. AP]

Una cobertura de un accidente automovilístico terminó en una tragedia aérea. Eliana Moreno, periodista especializada en reportes desde el aire, murió después de que el helicóptero en el que trabajaba se desplomara en Chatsworth, Los Ángeles, mientras cubría las consecuencias de un choque entre una camioneta y un autobús municipal.

Eliana Moreno viajaba con el piloto George Marciniw cuando el helicóptero se desplomó. Durante los últimos segundos de la transmisión, una alarma sonó dentro de la cabina. Poco después, la aeronave cayó y se incendió. Ambos integrantes del equipo periodístico murieron, al igual que Edy Gutierrez Mejia, de 29 años, quien se encontraba en tierra.

La periodista dedicó alrededor de 16 años de su carrera a observar Los Ángeles desde el cielo. Conocida en redes sociales como ‘Eli in the Heli’, cubrió accidentes, persecuciones, incendios forestales y otras emergencias, además de realizar reportes en vivo tanto en inglés como en español.

¿Qué pasó en el accidente donde murió Eliana Moreno?

Eliana Moreno y George Marciniw sobrevolaban la zona para cubrir un accidente ocurrido unas dos horas antes. De acuerdo con las autoridades locales, Bailee Lynn Rios, una mujer de 36 años, presuntamente circulaba en sentido contrario a bordo de una Ford Expedition 2004, pasó un semáforo en rojo y chocó contra un vehículo antes de impactar contra un autobús municipal.

El primer accidente dejó al menos dos personas muertas y otras seis heridas. Rios fue arrestada y quedó detenida en una cárcel de Los Ángeles, con una fianza de cuatro millones de dólares. El caso quedó en manos de la fiscalía de distrito, que determinará los cargos correspondientes.

Tras cubrir el accidente, Moreno y Marciniw sobrevolaban la zona a bordo de un Eurocopter AS350, operado por Angel City Air para NBC y Telemundo, cuando se registró una emergencia.

Los últimos segundos quedaron registrados debido a que el equipo todavía transmitía. En el video comenzó a escucharse una alarma dentro de la cabina mientras el helicóptero perdía altitud. Poco después, se oye la voz de una mujer: “Uh oh”.

El helicóptero se alejó rápidamente del lugar que cubría y continuó su descenso. Segundos después, la misma voz le pregunta al piloto: “¿No puedes levantar?”.

La grabación termina cuando la aeronave se acerca al suelo. Hasta ahora, las autoridades no han determinado por qué el helicóptero perdió altitud.

La aeronave cayó en Chatsworth, en el Valle de San Fernando, cerca de un almacén. El impacto provocó un incendio que alcanzó al menos cuatro automóviles y dos contenedores de almacenamiento. Moreno y Marciniw murieron, mientras que Edy Gutierrez Mejia perdió la vida en un estacionamiento.

¿Quién era Eliana Moreno, periodista conocida como ‘Eli in the Heli’?

Eliana Moreno es originaria del condado de Orange, California, y desde pequeña tuvo claro que quería dedicarse al periodismo. A los 11 años ya soñaba con convertirse en reportera de televisión.

Estudió periodismo audiovisual y ciencias políticas en Chapman University, donde se graduó en 2010. Ese mismo año comenzó a trabajar con Angel City Air, empresa dedicada a las coberturas aéreas para distintos medios de comunicación del sur de California. Su trabajo desde los helicópteros le permitió combinar funciones como reportera, fotógrafa y videógrafa.

Con el paso de los años, se convirtió en una voz habitual de las coberturas aéreas para NBC4 Los Angeles y Telemundo 52, con la particularidad de realizar reportes tanto en inglés como en español. En redes sociales adoptó el sobrenombre ‘Eli in the Heli’, una referencia al lugar desde donde desarrolló buena parte de su carrera.

Eliana Moreno La periodista Eliana Moreno falleció junto al conductor George Marciniw en el accidente aéreo de Los Ángeles. [Fotografía. AP]

Los incendios forestales de Los Ángeles de enero de 2025 estuvieron entre las grandes emergencias que Eliana Moreno documentó desde el aire. Su trabajo como periodista aérea también la llevó a cubrir persecuciones policiales, accidentes de tránsito y otras noticias de última hora en distintos puntos del sur de California.

En una entrevista con Chapman University, Eliana Moreno aseguró que disfrutaba la incertidumbre de su profesión, pues nunca sabía qué historia tendría que cubrir durante su jornada. Su pasión por el periodismo aéreo era tal que podía imaginarse realizando ese trabajo durante el resto de su vida.

Eliana Moreno terminó por dedicar cerca de 16 años a esa profesión. Desde un helicóptero documentó algunas de las emergencias más importantes del sur de California y convirtió el cielo de Los Ángeles en su lugar de trabajo.

Con información de AP